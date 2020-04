L’Office des changes a décidé récemment d’octroyer une dotation touristique exceptionnelle aux Marocains bloqués à l’étranger à cause de la fermeture des liaisons aériennes, maritimes et terrestres pour faire face à l’épidémie du Covid-19.

« Conscient des difficultés que rencontrent les Marocains résidents qui se sont trouvés bloqués à l’étranger, suite à la fermeture des liaisons aériennes, maritimes et terrestres pour faire face à la propagation du virus Covid-19, l’Office des Changes a décidé de leur octroyer une dotation touristique exceptionnelle », a indiqué l’Office dans un communiqué publié. Les personnes souhaitant bénéficier de cette dotation exceptionnelle doivent prendre l’attache de leur banque, conclut le communiqué.

Toutefois l’office n’a pas donné de détails à ce sujet et du coup les personnes concernées doivent contacter leur banquier et demander à combien s’élève la dite dotation et qui serait de l’ordre de 20.000 DH.

Article19.ma