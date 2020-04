Débat d’idées au Maroc. Asmae Lamrabet, ancienne directrice du Centre des études féminines en Islam, essayiste et médecin, revient sur la gestion judicieuse de la crise sanitaire par le Maroc, le rôle important de la femme marocaine et la nécessité d’adopter un discours religieux qui inclut l’ensemble des humains sans aucune distinction.

« Je ne suis pas en mesure actuellement d’évaluer ce qui pourrait changer à l’avenir après la victoire sur l’épidémie, mais je peux dire avec certitude que toute l’humanité changera sa vision du monde, la question est de savoir : allons-nous changer pour le mieux ou pour le pire? Le futur nous apportera la réponse, mais j’espère que le changement sera pour le mieux.

Selon ma lecture de la situation, je pense que la gestion de la question sanitaire de cette crise épidémique que traverse notre pays était d’un niveau très élevé, en comparaison même avec les pays développés, y compris les pays européens. Cette bonne gestion m’a donné « l’espoir » que le Maroc avec ses moyens et ses capacités pourra changer intrinsèquement et par lui-même. Parce que cette crise nous a montré que les autorités marocaines disposent d’assez de savoir-faire et de capacité à interagir en cas d’urgence. Cela se reflète principalement dans la prise de conscience que si nous voulons gérer toutes nos affaires par nous-mêmes, certainement nous le pouvons.

Ceci est le premier point positif que, je l’espère, nous devons adopter dans l’avenir du Maroc du changement que nous voulons. C’est la vision de l’espoir et de l’optimisme. Jusqu’à présent, la gestion a été parfaite et tous les secteurs ont fait ce qu’il fallait, y compris l’autorité publique, la sécurité et le secteur de la santé lui-même.

+ Maintenant, nous savons l’importance des priorités du pays +

Je suis un médecin avec 20 ans d’expérience dans le secteur public, de la génération de l’école publique et du travail à l’hôpital public universitaire. J’ai vu à cette époque comment les choses se sont détérioraient de jour en jour, jusqu’à ce que nous atteignions ces dernières années le précipice.

Les équipes médicales et professionnelles avaient perdu espoir dans l’établissement public surtout avec la privatisation du secteur et le néolibéralisme. Mais ce qui s’est passé, c’est qu’ont été mobilisés, pendant cette crise en quelques semaines, les moyens dont nous disposons, qu’ils soient matériels, ou l’entraide et la solidarité, et nous avons pu donc maîtriser la crise grâce au formidable travail effectué par ces ressources humaines, de médecins et de professionnels, du secteur de la santé.

Ce que je considérerais comme « excellent » et un peu miraculeux, vu l’état qu’avait atteint le secteur public avant la pandémie. Ceci nous renvoie bien sûr à un autre espoir: que Maroc de l’après Corona donne l’espoir et le dynamisme à ce secteur. Maintenant, nous savons l’importance des priorités du pays, non seulement pour le Maroc, mais aussi pour tous les pays du monde.

A titre d’exemple, même aux Etats Unis les institutions publiques sont incapables. Le Maroc avec ses moyens modestes par rapport à cette crise a réussi. J’espère que le Maroc donnera la priorité à ce secteur et lui redonne la considération dont il jouissait auparavant, c’est-à-dire à l’époque de ma génération qui a donné naissance à des médecins compétents et connus.

Aujourd’hui, nous constatons que la majorité des scientifiques, des professionnels, des experts et des médecins marocains se trouvent à l’étranger et à la tête des plus grandes institutions internationales qui mènent des recherches scientifiques sur les vaccins ou les médicaments et autres.

Ceci explique que le Maroc n’encourageait pas auparavant la recherche scientifique et que les moyens de travail étaient limités ou indisponibles. Par conséquent, le Maroc se doit de rapatrier ces talents marocains pour profiter de leurs expériences et profiter au pays.

+ Même si les chefs des services sont des hommes, l’équipe au travail aujourd’hui est composée à 80% de femmes +

La pandémie de Corona pourrait être une bouée de sauvetage pour y parvenir et réaliser bien d’autres choses.

Un troisième point que nous devons rappeler est qu’environ 80% du personnel, qui travaille comme infirmières, médecins, ouvriers, employés et agents de propreté dans les circonstances actuelles, sont des femmes, et c’est très important pour moi, et ce n’est pas de la discrimination en termes de genre dans ce domaine.

Mais je dis et souligne que le fardeau est plus lourd pour les femmes que pour les hommes, en raison de l’accumulation des responsabilités et c’est ce que nous vivons toutes en tant que médecins et infirmières qui effectuent leur travail avec un grand épuisement, d’autant plus qu’elles ont des responsabilités de la gestion du ménage, de l’école et de l’éducation, puis le travail dans ces circonstances. Quand un homme entre à la maison, il va directement se coucher et se détendre, mais la femme ne se repose pas, et c’est une réalité vécue au Maroc.

Malheureusement, nous n’accordons pas l’intérêt nécessaire à cette question qui est déterminante. Même si les chefs des services sont des hommes, l’équipe au travail aujourd’hui est composée à 80% de femmes dont des femmes de ménage, qui travaillent quotidiennement dans les hôpitaux en s’exposant au risque de la contagion, des médecins et des infirmières. Par conséquent, le Maroc post-corona doit donner la priorité sociale à ces femmes qui ont toujours été placées dans la catégorie des « invisibles » et revoir leurs conditions sociales parce que tout le fardeau et toute la responsabilité reposent sur elles, et une attention doit leur être accordée.

Le quatrième point pour moi est lié au domaine religieux. Malgré son importance, on constate un grand vide dans le discours religieux au cours de cette crise. On constate aujourd’hui que le discours religieux est absent pendant cette crise, hormis bien sûr la prière, qui fait partie des actes de culte et les choses habituelles qu’effectuent les hommes individuellement. Dans une telle crise mondiale, un discours religieux est censé émerger, un discours qui accompagne l’humanité, lui parle et parle d’elle.

+ Covid-19 ne fait pas de distinction entre un musulman et un chrétien, un juif, un bouddhiste ou un athée +

Franchement, le discours religieux dans notre pays n’a pas cette dimension holistique de l’univers et de ce qui s’y passe, surtout dans sa dimension humaine. Cette pandémie s’est propagée à travers le monde entier, et nous, nous sommes toujours isolés des autres dans notre vision religieuse du monde, nos implorations n’incluent, par exemple, que les musulmans, comme s’ils étaient les seuls à être atteints par cette maladie, ou les seuls qui devraient être sauvés? C’est un point important, car il faut tenir compte de cette dimension humaine absente du discours religieux, surtout pendant cette crise humanitaire mondiale que nous vivons aujourd’hui.

Cette épidémie ne fait pas de distinction entre un musulman et un chrétien, un juif, un bouddhiste ou un athée. Par conséquent, ce qui s’est passé doit constituer une leçon pour changer notre discours religieux, afin de sortir de notre religiosité identitaire cloisonnée et de contribuer avec un discours spirituel qui inclut toute l’humanité et se soucie des préoccupations et des problèmes des gens quels ‘ils soient et où qu’ils se trouvent. Cette crise sera peut-être l’occasion de changer ce qui est en nous et de restituer la dimension humaine présente au cœur du message de l’Islam surtout que le saint Coran s’adresse avant tout à l’être humain.

J’espère qu’en cette période difficile notre discours religieux accompagne la difficile crise psychologique que vivent les gens et le monde entier, afin de contribuer à la sérénité des âmes, dans la solidarité humaine mondiale et dans la conscience que nous sommes des êtres humains sur cette terre, que notre sort est un, et qu’il n’y a plus de place aujourd’hui, à la distinction entre les enfants d’Adam, surtout au nom de la religion ».

