Dans le cadre de son appui aux jeunes artistes et talents marocains, la fondation HIBA organise un concours musical sur les réseaux sociaux intitulé « JAM AT HOME», selon un communiqué rendu public ce lundi.

Lancé le 30 mars 2020 sur les pages Instagram et Facebook du Cinéma Renaissance et du Studio HIBA, ce concours invite les musiciens marocains, amateurs et débutants, à enregistrer leurs performances musicales à la maison, et à les publier pour tenter de gagner un enregistrement gratuit d’un morceau au Studio HIBA.

L’initiative du Jam At Home s’inscrit dans le cadre de la poursuite du soutien aux artistes marocains, même en situation de confinement, précise le communiqué reçu par Article19.ma .

Il est à rappeler également, que ce concept s’inspire des sessions « Jam Au Café » organisées régulièrement tous les lundis (hors période de confinement) au Café du Cinéma Renaissance.

Le dernier délai pour soumettre les candidatures est le 15 mai 2020.

Les conditions de participation sont disponibles sur notre site web, sur le lien ci-dessous (cliquez sur le bouton).

Conditions de participation

Article19.ma