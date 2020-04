Une surprenante décision à « haut risque » annoncée à la veille du mois sacré de Ramadan. Il s’agit du Pakistan qui a levé, samedi, les restrictions sur les prières collectives dans les mosquées.

Toutefois, ce pays asiatique de plus de 200 millions d’habitants a pris un certain nombre de mesures « de prévention et de sécurité » afin d’éviter la propagation du coronavirus (Covid-19), selon les médias pakistanais dont The Express Tribune.

Le Pakistan avait imposé, il y a moins d’un mois, des restrictions n’autorisant qu’un petit nombre de fidèles dans les mosquées. Une décision qui a déclenché une série d’affrontements entre fidèles et policiers à Karachi, la plus grande ville du pays.

+ Le gouvernement pakistanais a apparemment cédé à la pression de la rue +

À la veille de Ramadan qui rassemble généralement plus de fidèles dans les lieux de culte, le gouvernement pakistanais a apparemment cédé à la pression de la rue et décidé d’autoriser les prières collectives.

Les autorités ont fait savoir que les prières peuvent se dérouler normalement à condition de prendre les précautions nécessaires, comme le port du masque de protection et maintenir une distance 2 mètres entre chaque fidèle, a précisé la même source.

Les gérants des mosquées devront également désinfecter régulièrement les locaux, ajoute la même source.

Le Premier ministre Imran Khan a déclaré, samedi dans une allocution télévisée, que le Pakistan pourrait atteindre un pic de propagation du virus à la mi-mai.

Le dernier bilan fait état de 8.418 cas confirmés de coronavirus, 176 décès et 1.970 personnes guéries.

