Une crise peut exposer et exacerber les lignes de fracture. Plus la crise est importante, plus les fissures sont profondes. Au moment où une maladie infectieuse atteint le niveau d’une pandémie, la possibilité de mettre en place des systèmes et des relations éprouvés et fiables s’est envolée depuis longtemps. Toute nouvelle structure mise en place à ce stade est ponctuelle, mais pas nécessairement inefficace.

À l’échelle mondiale, il y avait de nombreuses possibilités de prévoir une pandémie majeure. En raison de l’accélération de la mondialisation, des maladies infectieuses ont été contractées, avec des répercussions régionales et mondiales majeures. Le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) en 2003 a touché les pays asiatiques, la grippe H1N1 en 2009 a montré l’ampleur et l’impact de la grippe pandémique et l’épidémie d’Ebola de 2014 en Afrique de l’Ouest a montré comment la maladie se propage dans des systèmes de santé faibles.

Il convient d’anticiper les futures pandémies, car l’homme continue de nuire à la biodiversité et la circulation mondiale des personnes et des biens s’accélère. Mais pendant les années inter pandémiques, nous avons la possibilité de mettre en place des systèmes, des structures et des relations pour faire face à la prochaine pandémie avec un certain degré de préparation.

Le monde n’est pas préparé aux risques sanitaires

Les experts en sécurité sanitaire ont déjà conclu en 2019 que la plupart des pays étaient mal préparés à une épidémie catastrophique de maladies infectieuses. L’indice mondial de sécurité sanitaire, publié en octobre par le Centre Johns Hopkins pour la sécurité sanitaire et co-rédigé par l’Initiative contre la menace nucléaire, a évalué 195 pays sur leur état de préparation à faire face à la menace d’une épidémie ou d’une pandémie.

Selon l’étude, aucun pays ou système de santé dans le monde n’était entièrement préparé à un événement biologique catastrophique de quelque nature que ce soit. « La sécurité sanitaire nationale est fondamentalement faible dans le monde entier« , conclut le rapport. « Aucun pays n’est totalement préparé aux épidémies ou aux pandémies, et chaque pays a des lacunes importantes à combler« .

En outre, le rapport note que moins de la moitié des pays du monde ont soumis des mesures de confiance dans le cadre de la Convention sur les armes biologiques (CAB) au cours des trois dernières années, « une indication de leur capacité à adhérer aux normes et engagements internationaux importants liés aux menaces biologiques« .

Pour Noam Chomsky, il y a trahison des systèmes politiques

La crise du coronavirus aurait pu être évitée parce que le monde disposait de suffisamment d’informations, selon Noam Chomsky, qui a averti qu’une fois la pandémie terminée, deux défis critiques subsisteront : les menaces de guerre nucléaire et le réchauffement climatique.

S’adressant depuis son bureau, en plein confinement, au philosophe et auteur croate Srecko Horvat, le célèbre linguiste américain de 91 ans a offert un point de vue très clair sur la manière dont la pandémie a été gérée par les différents pays. « Cette pandémie de coronavirus aurait pu être évitée, l’information était là pour la prévenir. En fait, elle était bien connue. En octobre 2019, juste avant l’épidémie, il y a eu une simulation à grande échelle aux États-Unis – une possible pandémie de ce type« , a-t-il déclaré, en faisant référence à un exercice – intitulé Event 201 – organisé par le Centre Johns Hopkins pour la sécurité sanitaire en partenariat avec le Forum économique mondial et la Fondation Bill & Melinda Gates.

Il a ajouté que rien n’a été fait. La crise a ensuite été aggravée par la trahison des systèmes politiques qui n’ont pas fait attention aux informations dont ils avaient connaissance. Le 31 décembre, la Chine a informé l’Organisation mondiale de la santé (OMS) de symptômes de type pneumonie d’origine inconnue. Une semaine plus tard, des scientifiques chinois ont identifié un coronavirus. En outre, ils l’ont séquencé et ont fourni des informations au monde entier. À ce moment-là, les virologistes et autres personnes qui se donnaient la peine de lire les rapports de l’OMS savaient qu’il existait un coronavirus et savaient qu’il fallait s’en occuper. Ont-ils fait quelque chose ? Eh bien oui, certains l’ont fait. « La Chine, la Corée du Sud, Taiwan, Singapour ont commencé à faire quelque chose, et ils ont en quelque sorte semblé avoir contenu au moins la première vague de la crise » a-t-il déclaré.

Il a expliqué que la façon dont l’Occident s’est préparé à la crise différait selon les pays. « En Europe, dans une certaine mesure, c’est arrivé. L’Allemagne … disposait d’une capacité de diagnostic inutilisée et était capable d’agir de manière très égoïste, n’aidant pas les autres mais au moins pour elle-même, afin de mettre en évidence un endiguement raisonnable ». Les autres pays, d’après lui, l’ont tout simplement ignoré. Le pire, c’était le Royaume-Uni et le pire de tous, c’était les États-Unis. « Un jour, [le président américain Donald Trump] a dit : « Il n’y a pas de crise, c’est comme la grippe« . Le lendemain, « C’est une crise terrible et je le savais depuis le début. Le lendemain, « Nous devons retourner aux affaires, parce que je dois gagner les élections ». L’idée que le monde est entre ces mains est choquante« » a-t-il déclaré avec emphase.

Noam Chomsky : Linguiste américain de renommée mondiale et dissident intellectuel

Renforcer la coopération entre les secteurs

Comme nous l’observons en temps réel au niveau mondial, la préparation et la réponse à une pandémie nécessitent une approche pangouvernementale et sociétale, car ce n’est pas seulement le secteur de la santé qui est touché, mais aussi les secteurs de l’économie, de l’éducation et du bien-être social, entre autres.

L’OMS avait encouragé les pays à s’assurer qu’ils respectaient les normes minimales de préparation à la pandémie bien avant cette dernière. La façon dont ces recommandations ont été reçues a finalement dépendu des priorités et des décisions politiques aux niveaux régional et national.

Par exemple, l’importance que l’administration Trump a accordée à la préparation à la pandémie a été démontrée par la décision de dissoudre l’équipe de réponse à la pandémie de la Maison Blanche il y a deux ans. Aujourd’hui, alors que l’épidémie se développe dans le pays, les tensions s’accentuent entre le gouvernement fédéral et les états, le système de santé américain ayant du mal à faire face à l’afflux de patients infectés par le COVID-19.

En revanche, plusieurs pays asiatiques comme Singapour et Taïwan ont mieux réussi à gérer les épidémies de coronavirus. Ces deux pays ont acquis une expérience des épidémies de SRAS et de H1N1 qui leur a permis d’élaborer des plans d’urgence et de renforcer leur préparation à la pandémie grâce à une coopération intra gouvernementale.

Singapour a même organisé des exercices réguliers pour les agences gouvernementales, les établissements de santé et les centres de transport afin de tester et de renforcer la préparation à une épidémie. Ainsi, le pays disposait non seulement d’un système de soins de santé préparé, mais aussi de mécanismes permettant de contrôler les mouvements de personnes, de surveiller la propagation de la maladie et d’assurer un partage d’informations et une coopération appropriés entre les institutions, tout en maintenant les services essentiels et la fourniture de services d’aide sociale.

Bien sûr, la capacité de ces pays asiatiques à atténuer la propagation du coronavirus dépend de toute une série de facteurs, notamment des modes de gouvernance et des niveaux variables de surveillance des citoyens, mais, en fin de compte, il existait des plans de crise couvrant divers niveaux de gouvernement et de la société.

Construire des systèmes de santé

Entre deux pandémies, il est urgent de mettre en place des systèmes de santé capables de résister aux épidémies de maladies infectieuses et de les atténuer tout en conservant leurs fonctions essentielles. Ce type de politique s’inscrit dans un cadre de résilience qui a été de plus en plus discuté après l’épidémie d’Ebola en Afrique de l’Ouest, où les systèmes de santé locaux ont été pris au dépourvu par l’épidémie.

Les éléments constitutifs de systèmes de santé résilients comprennent des travailleurs de la santé bien formés, la fourniture des équipements et des infrastructures nécessaires aux établissements de santé existants, leur permettant de prendre en charge les patients infectieux, et la fourniture adéquate de matériel médical, notamment d’équipements de protection et la rémunération adéquate du personnel de santé.

Le « cadre de résilience » et son approche purement technocratique de la mise en place de systèmes de santé solides peuvent toutefois ignorer les contextes socio-économiques locaux et les dynamiques de pouvoir qui influencent la manière dont les systèmes de santé nationaux sont structurés, en particulier dans le « Sud global ». Le renforcement de la résilience ne doit donc pas être dissocié d’un travail important sur l’équité et les droits de l’homme.

Il faut également reconnaître que tous les pays n’ont pas la capacité ou les moyens financiers de mettre en place des secteurs de santé résilients. C’est pourquoi un mécanisme international doit être mis en place pour aider ces pays. Il est dans l’intérêt de la communauté internationale tout entière de disposer de systèmes de santé bien préparés dans le monde entier, étant donné que les maladies ne connaissent pas de frontières.

Décrivant le président américain comme un « bouffon sociopathe« , Chomsky a déclaré que si le coronavirus était grave, « il est bon de rappeler qu’une horreur bien plus grande s’approche. Nous sommes au bord du désastre, bien pire que tout ce qui s’est passé dans l’histoire de l’humanité« .

« Donald Trump et ses sous-fifres sont en tête de la course vers l’abîme. En fait, nous sommes confrontés à deux menaces immenses : l’une est la menace croissante d’une guerre nucléaire … et l’autre, bien sûr, est la menace croissante du réchauffement climatique« .

Alors que le coronavirus peut avoir « des conséquences terrifiantes, il y aura une récupération« , a déclaré Chomsky, mais concernant les autres menaces, « il n’y aura pas de récupération, c’est fini« .

Pour Bill Gates, par contre, le risque futur pour l’humanité c’est les virus

Bill Gates, qui a raccroché les crampons récemment, quittant le conseil d’administration de Microsoft Technologies qu’il avait fondé en avril 1975 pour consacrer son énergie à la philanthropie, parle depuis longtemps de l’amélioration des soins de santé dans le monde – une des nombreuses causes pour lesquelles sa fondation travaille.

Et aujourd’hui, alors que le monde se bat contre la pandémie de Covid-19, une vidéo de conférence de TED 2015 de l’homme de 64 ans est à nouveau devenue virale. Le titan de la technologie commence la vidéo en racontant comment, lorsqu’il était enfant, la catastrophe qui l’inquiétait le plus était une guerre nucléaire, en disant : « nous avions un baril dans le sous-sol rempli de boîtes de conserve de nourriture et d’eau » juste au cas où les choses iraient mal.

Cependant, dans les années qui ont suivi, M. Gates a déclaré que le plus grand risque de catastrophe mondiale ne ressemble plus à cela. « Si quelque chose tue plus de 10 millions de personnes dans les prochaines décennies, il est fort probable que ce soit un virus hautement infectieux plutôt qu’une guerre. Pas des missiles, des microbes« . M. Gates a déclaré que ce changement s’explique en partie par le fait que « nous avons beaucoup investi dans la dissuasion nucléaire, mais très peu dans un système visant à stopper une épidémie« .

Il poursuit en ajoutant : « Nous ne sommes pas prêts pour la prochaine épidémie« . Citant Ebola comme exemple, l’un des hommes les plus riches du monde a déclaré que le problème n’était pas qu’il y avait un système qui ne fonctionnait pas, le problème était qu’il n’y avait pas de système du tout. « L’absence de préparation pourrait permettre à la prochaine épidémie d’être nettement plus dévastatrice que le virus Ebola« , a-t-il souligné, cinq ans avant que le nouveau coronavirus ne devienne une réalité.

Dans une déclaration qui ressemble presque à celle de Nostradamus, M. Gates a ajouté que le prochain virus pourrait être tel que « les gens se sentent suffisamment bien pendant qu’ils sont infectieux pour prendre l’avion ou aller au marché« . Une description qui ressemble beaucoup à celle du Covid-19. Pour expliquer plus en détail à quel point cela pouvait être mortel, Gates a ramené son public en 1918, en citant l’exemple de la grippe espagnole, la plus meurtrière de l’histoire de l’humanité, comme un virus qui pouvait se propager dans l’air. Ces leçons tirées de l’histoire sont la raison pour laquelle nous devons nous préparer à une épidémie tout comme nous le faisons pour les guerres.

Parmi les mesures de préparation dont le monde a besoin, selon M. Gates, figurent un système de santé solide dans les pays pauvres, un corps médical de réserve, un système de jumelage du personnel médical avec les militaires, des jeux de germes et beaucoup de R&D de pointe. Et en ce qui concerne l’argent, il a dit qu’il ne pouvait pas être proche de ce qu’une telle situation coûterait à l’humanité.

Il a ensuite mis en avant un chiffre de la Banque mondiale qui estime que la richesse mondiale diminuerait de plus de 3 000 milliards de dollars dans une telle épidémie. En plus des millions et des millions de morts. Mais le bon côté des choses, a dit M. Gates, c’est que « l’épidémie d’Ebola peut servir de signal d’alarme« .

Bill Gates : Titan de la technologie moderne et philantrope

Construire la confiance

L’instauration de la confiance est un élément important lorsqu’il s’agit de pandémies. Les études menées autour de l’épidémie d’Ebola montrent que le respect des messages de santé publique était faible lorsque la confiance dans les structures gouvernementales ou officielles était faible.

Selon une étude, « l’information à elle seule peut ne pas susciter la conformité si les citoyens ne font pas confiance à la source de cette information en premier lieu« . Cela est important lorsqu’il s’agit de questions telles que l’auto-quarantaine et la distanciation sociale.

C’est pourquoi les dirigeants politiques doivent se concentrer sur la création de la confiance du public. Dans le contexte de la pandémie de coronavirus, certains chefs d’État semblent avoir compris cela, alors que d’autres ne l’ont pas fait.

Jusqu’à présent, le président Trump et le premier ministre britannique Boris Johnson, par exemple, ont été critiqués pour leurs messages contradictoires et leur rhétorique peu convaincante. D’autres, comme le président sud-africain Cyril Ramaphosa, et le roi du Maroc Mohammed VI ont mieux réussi à inspirer la confiance du public, en délivrant des messages publics clairs, réguliers et opportuns (en fonction bien sûr de la source d’information), qui ont été décrits comme « puissants et pertinents« .

La confiance doit également être instaurée sur la scène internationale. La pandémie COVID-19 a non seulement mis en évidence les fissures traditionnelles, mais en a également créé de nouvelles.

Dans certains endroits, des conflits politiques ont empêché la mise en place de mesures de lutte contre la pandémie. En Iran, par exemple, les sanctions américaines ont affecté la capacité du gouvernement à faire face au virus en l’empêchant d’acheter les fournitures et équipements médicaux dont il a tant besoin. En Syrie, le personnel médical de la province d’Idlib, tenue par l’opposition, a accusé Damas de ne pas envoyer les kits de dépistage du virus fournis par l’OMS.

Ailleurs, les pays s’accusent les uns les autres de « voler » des fournitures médicales. Les médias italiens, par exemple, ont rapporté que le gouvernement tchèque avait « saisi » une cargaison de fournitures médicales en provenance de Chine et destinée à l’Italie. La France a accusé les États-Unis d’avoir intercepté des lots de masques à Shanghai et d’avoir payé un prix plus élevé pour les rediriger vers les États-Unis.

La méfiance a également dominé l’échange d’informations sur COVID-19 entre les pays. La Chine, par exemple, a été accusée de ne pas avoir signalé à temps l’épidémie de Wuhan et même d’avoir sous-estimé son ampleur. Taïwan, que la Chine ne reconnaît pas comme un état indépendant, a également accusé l’OMS de ne pas partager les informations sur COVID-19 ou de ne pas transmettre les informations que le pays a communiquées sur ses méthodes de prévention et ses cas.

Ce niveau de méfiance et d’intérêt personnel dans les relations internationales est particulièrement dangereux en période de pandémie. Chaque pays doit se rendre compte qu’il ne peut pas vaincre seul l’épidémie ; il a besoin de la coopération et de l’aide de tous les autres.

Il faudra tirer de dures leçons de cette pandémie afin de ne pas répéter les mêmes erreurs la prochaine fois. Nous devons mettre en place de solides systèmes de santé publique, construire des infrastructures multisectorielles et trans sectorielles et renforcer les relations locales, internationales et transnationales, afin de garantir que l’ensemble de la société soit suffisamment préparé pour faire face aux futures épidémies.

L’illusion du retour à la normalité

Au début de la pandémie, le journaliste australien John Pilger a rappelé au monde entier la normale de base que la COVID-19 exacerbe : « Une pandémie a été déclarée, mais pas pour les 24 600 personnes qui meurent chaque jour de faim inutile, ni pour les 3 000 enfants qui meurent chaque jour de paludisme évitable, ni pour les 10 000 personnes qui meurent chaque jour parce qu’on leur refuse des soins de santé financés par l’État, et pas pour les centaines de Vénézuéliens et d’Iraniens qui meurent chaque jour parce que le blocus américain les prive de médicaments vitaux, et pas pour les centaines d’enfants, pour la plupart bombardés ou morts de faim chaque jour au Yémen, dans une guerre alimentée et poursuivie, avec profit, par l’Amérique et la Grande-Bretagne. Avant de paniquer, pensez à eux« .

Ebola, avertissement ignoré

La pandémie a fait prendre conscience de ce que les menaces de destruction mondiale par le changement climatique et la guerre nucléaire auraient dû être il y a longtemps : que les promesses de normalité ne seront jamais tenues en fin de compte, que ce sont des mensonges qui mènent à la ruine ceux qui leur font confiance. Daniel Berrigan l’a vu il y a un demi-siècle, la normalité est une affliction, une maladie de dépérissement plus dangereuse pour ses victimes et pour la planète que n’importe quelle peste virale.

L’auteur et militante des droits de l’homme Arundhati Roy est l’une des nombreuses personnes qui reconnaissent le péril et la promesse du moment : « Quoi qu’il en soit, le coronavirus a fait agenouiller le puissant et a mis le monde à l’arrêt comme rien d’autre ne pourrait le faire. Nos esprits sont toujours en mouvement, aspirant à un retour à la « normalité », essayant de coudre notre avenir à notre passé et refusant de reconnaître la rupture. Mais la rupture existe. Et au milieu de ce terrible désespoir, elle nous offre une chance de repenser la machine apocalyptique que nous nous sommes construite. Rien ne pourrait être pire qu’un retour à la normale. Historiquement, les pandémies ont forcé les humains à rompre avec le passé et à imaginer leur monde à nouveau. Celui-ci n’est pas différent. C’est un portail, une passerelle entre un monde et le suivant« .

« Toute crise comporte à la fois un danger et une opportunité« , a déclaré le pape François à propos de la situation actuelle. « Aujourd’hui, je crois que nous devons ralentir notre rythme de production et de consommation et apprendre à comprendre et à contempler le monde naturel. C’est l’occasion de nous convertir. Oui, je vois les premiers signes d’une économie moins liquide, plus humaine. Mais ne perdons pas la mémoire une fois que tout cela est passé, ne l’archivons pas et retournons là où nous étions« .

En ces temps périlleux, il est nécessaire d’utiliser les meilleures pratiques sociales et d’appliquer judicieusement la science et la technologie pour survivre à l’actuelle pandémie de COVID-19. La maladie du gaspillage de la normalité est cependant la menace existentielle la plus importante et notre survie exige que nous l’affrontions avec au moins le même courage, la même générosité et la même ingéniosité.

