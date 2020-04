Les autorités de la ville de Salé ont entamé, vendredi dernier, la démolition du marché anarchique de Tabriquet de vente de légumes, fruits et poisson. Des éléments des forces auxiliaires ont supervisé la démolition des baraquements dudit marché en cette période délicate de la pandémie du coronavirus (Covid-19).

Le marché anarchique de Tabriquet faisait l’objet de « plaintes » de la part de citoyens et d´acteurs de la société civile en raison de « l’absence » des mesures d’hygiène et de sécurité sanitaire, notamment en ce qui concerne la vente de poisson d’autant plus que les chiens et les chats errants y circulaient librement au milieu des nombreuses flaques d’eau.

Par ailleurs, l’achèvement proche des travaux de construction d’un complexe culturel à quelques dizaines de mètres de ce marché aurait en outre motivé la décision démolition, a ajouté la même source.

Article19.ma