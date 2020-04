Un message : le deconfinement n’est pas pour demain. Et pour cause, le chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, a appelé, vendredi, l’ensemble des Marocains à conjuguer les efforts, en prenant davantage « de précautions« et en faisant preuve de patience« pour éviter l’aggravation de la situation liée à la pandémie de coronavirus et surmonter ces circonstances difficiles avec un minimum de dommages.

S’exprimant à l’ouverture de la réunion du Conseil de gouvernement, M. El Otmani a souligné que « malgré les progrès importants accomplis par le Royaume face à la propagation de cette épidémie, le chemin est encore long », a indiqué un communiqué lu par le ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

A cette occasion, le chef du gouvernement a rappelé que le nombre de personnes contaminées est « en augmentation jour après jour » et plusieurs citoyens sont placés dans les unités des soins intensifs.

Il a réitéré les expressions de gratitude du gouvernement et de toutes les composantes du peuple marocain au Roi Mohammed VI qui a pris, judicieusement et avec clairvoyance, une série de décisions ayant permis de préserver le pays des graves conséquences de cette crise sanitaire et de doter de larges couches des citoyens affectés par ces circonstances d’un soutien financier.

Le chef du gouvernement a tenu également à remercier tous les membres du gouvernement et les cadres et composantes des secteurs qu’ils supervisent pour leur mobilisation continue, ainsi que toutes les institutions militaires et civiles de l’État qui se sont mobilisées derrière le Souverain et ont contribué avec leurs efforts pour permettre au Royaume de gagner ce pari.

El Othmani a salué aussi l’esprit particulier de solidarité dont ont fait preuve toutes les composantes du peuple marocain, ainsi que les partis politiques, les syndicats, les associations professionnelles et de la société civile, les médias et les autres organismes pour faire face aux répercussions de cette pandémie.

