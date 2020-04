En raison de la suspension des liaisons aériennes, la fermeture des frontières ainsi que la proclamation de l’état d’urgence sanitaire, le Consulat Général du Maroc à Liège a entrepris plusieurs actions visant à assurer un suivi optimal de la situation et d’assurer à tous les ressortissants marocains bloqués en Wallonie et au Grand Duché de Luxembourg, l’aide nécessaire et le soutien indispensable dans de pareilles circonstances, selon un communiqué rendu public vendredi.

Parmi ces mesures exceptionnelles, il convient de signaler ce qui suit :

· La Mise en place, depuis le 14 mars 2020, d’une cellule de crise et de veille, chargée d’assurer le suivi quotidien de la situation des citoyens bloqués sur le territoire de la circonscription consulaire, à travers l’établissement d’un recensement et d’une liste globale dont le nombre a atteint 180 personnes jusqu’au 17 avril 2020 ;

· La mise à disposition de nos ressortissants de l’adresse électronique et des deux numéros de téléphone suivants, joignables 24h/24 et 7 jours/7 :

– 00 32 42 59 98 40 / 00 32 494 69 48 29

– consumaliege@skynet.be

· Ces coordonnées ont été communiquées à une très grande échelle à travers la presse nationale et locale ainsi qu’à travers les réseaux sociaux et les tissus associatifs marocains en Wallonie et au Grand Duché de Luxembourg ;

· Le suivi permanent de la situation de ces citoyens à travers des appels téléphoniques et des envois électroniques de la part de la cellule de crise, dans le but de s’enquérir de leur état de santé physique et moral et à leur apporter le soutien psychologique adéquat ;

· Le traitement en un temps record des requêtes des citoyens bloqués afin de répondre à leurs questions et leur apporter les réponses appropriées et le soutien nécessaire ;

· La prise en charge totale de l’hébergement, de la restauration et de la fourniture en denrées alimentaires au bénéfice de plusieurs citoyens en difficulté financière en Wallonie et au Grand Duché de Luxembourg ;

· L’apport d’une assistance médicale pour certains citoyens qui en ont besoin, à travers la prise de rendez-vous avec des médecins et l’acquisition de médicaments, plus particulièrement pour les personnes atteintes de maladies chroniques et ne disposant pas de moyens pour se les procurer ;

· Le contact permanent aussi bien en Belgique qu’au Grand Duché de Luxembourg avec les Services compétents chargés de l’Immigration et des Etrangers, afin de faciliter les modalités de prorogation des visas touristiques court séjour pour les citoyens bloqués et dont la validité des visas est expirée ;

· La sensibilisation des familles ayant perdu un proche en cette période de confinement et d’urgence sanitaire de procéder à leur inhumation dans les carrés réservés aux musulmans, tout en s’associant à leur deuil et à leur douleur ;

· La prise en charge totale des frais d’inhumation des citoyens nécessiteux et ne disposant pas d’une assurance à cet égard, conformément à la décision prise par le Département à ce sujet ;

· La prise de contact permanent avec les représentants des étudiants marocains en Wallonie afin de s’enquérir de la situation de nos étudiants et de les rassurer en ces moments difficiles et de la disponibilité des services du Consulat à leur venir en aide en cas de besoins ;

· Le contact permanent avec les tissus associatifs marocains en Wallonie et au Grand Duché de Luxembourg afin de conjuguer les efforts et gérer cette situation particulière avec la vigilance et la concertation requises en pareilles situations pour le bien de nos ressortissants.

Dans cette optique, le Consul Général du Royaume du Maroc à Liège, tient à assurer l’ensemble des citoyens marocains bloqués dans la circonscription consulaire de la disponibilité de ses services de rester à leur écoute, de traiter leurs doléances et leur apporter l’accompagnement requis en ces moments exceptionnels et temporaires.

Il profite également de cette occasion pour leur présenter ses remerciements chaleureux pour leur compréhension et leur patience ainsi que les messages positifs et d’encouragement dont ils ne cessent de faire part à l’égard des efforts consentis par les services consulaires.

Les remerciements et la reconnaissance chaleureux sont exprimés également envers les compétences et les tissus associatifs marocains qui montrent au quotidien leur contribution précieuse et leurs efforts appuyés au profit de nos concitoyens.

