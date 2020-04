Polémique. L’effort des autorités chinoises visant au début de la crise à dissimuler l’épidémie du coronavirus était une erreur terrible. Mais quiconque se concentre encore sur les défaillances de la Chine au lieu de chercher une solution commet essentiellement la même erreur, a écrit le président du Think Tank international « Chatham House », Jim O’Neill, dans un article publié sur le site de cette ONG basée à Londres, dont voici la traduction intégrale:

« Tant que continue la crise du Covid-19, il en va de même pour le débat sur le rôle de la chine. Sur la base de ce que l’on sait, il est clair que certains responsables chinois ont commis une erreur majeure fin décembre et début janvier, lorsqu’ils ont tenté d’empêcher de divulguer l’épidémie du coronavirus à Wuhan en faisant même taire les travailleurs de la santé qui voulaient alerter sur la situation.

Les dirigeants chinois auront à supporter ces erreurs, même s’ils sont parvenues à résoudre la crise et à adopter des mesures adéquates pour éviter une nouvelle flambée. Ce qui est moins clair, c’est pourquoi d’autres pays pensent qu’il est dans leur intérêt de continuer à se référer aux erreurs initiales de la Chine, plutôt que de chercher des solutions.

Pour de nombreux gouvernements, désigner et humilier la Chine semble être un stratagème pour détourner l’attention de leur propre manque de préparation. Tout aussi préoccupante est la critique croissante dirigée contre l’Organisation mondiale de la santé (OMS), notamment par Donald Trump, qui a attaqué l’organisation – – et a menacé de suspendre le financement américain – – pour ne pas avoir réussi à obliger le gouvernement chinois à rendre des comptes.

+ La priorité mondiale devrait être d’organiser une réponse coordonnée globale et non d’humilier la Chine +

À un moment où la priorité mondiale devrait être d’organiser une réponse coordonnée globale à la double crise sanitaire et économique due au coronavirus, ce jeu n’est pas seulement inutile mais dangereux.

Au niveau mondial et au niveau du pays, nous avons tous désespérément besoin de tout faire pour accélérer le développement d’un vaccin sûr et efficace, tout en intensifiant entre-temps les efforts collectifs pour déployer les outils de diagnostiques et thérapeutiques nécessaires pour maîtriser la crise sanitaire.

Étant donné qu’aucune autre organisation mondiale de la santé n’a la capacité de faire face à la pandémie, l’OMS restera au centre de la réponse, que cela plaise ou non à certains dirigeants politiques.

Ayant traité avec l’OMS à un degré modeste pendant mon mandat de président de la revue indépendante britannique sur la résistance aux antimicrobiens (RAM), je peux dire qu’elle ressemble à la plupart des grandes organisations internationales bureaucratiques.

Comme le Fonds monétaire international (FMI), la Banque mondiale et les Nations Unies, elle n’est pas particulièrement dynamique ni encline à sortir des sentiers battus. Mais plutôt que de tirer sur ces organisations, nous devrions oeuvrer à les améliorer.

+ Aider l’OMS et le FMI à jouer un rôle efficace de premier plan dans la riposte mondiale à la pandémie +

Dans la crise actuelle, nous devons tous faire tout notre possible pour aider l’OMS et le FMI à jouer un rôle efficace de premier plan dans la riposte mondiale. Comme je l’ai déjà dit, le FMI devrait étendre la portée de ses évaluations annuelles au titre de l’article IV pour inclure les systèmes nationaux de santé publique, étant donné que ce sont des déterminants essentiels de la capacité d’un pays à prévenir ou au moins à gérer une crise comme celle que nous connaissons actuellement.

J’avais également soulevé cette idée auprès des responsables du FMI eux-mêmes, pour me voir dire que de tels rapports ne relèvent pas de leur compétence, car ils n’ont pas l’expertise nécessaire. Cette réponse n’était pas assez bonne à l’époque, et elle ne l’est certainement pas aujourd’hui.

Si le FMI n’a pas l’expertise nécessaire pour évaluer les systèmes de santé publique, il devrait l’acquérir. Comme la crise du Covid-19 le montre clairement, il n’y a pas de distinction utile à faire entre la santé et la finance. Les deux domaines politiques sont profondément liés et doivent être traités comme tels.

En pensant à une réponse internationale à l’urgence sanitaire et économique d’aujourd’hui, il y a une ressemblance avec la crise financière mondiale de 2008 qui a commencé avec une bulle immobilière américaine insoutenable, alimentée par l’épargne étrangère en raison du manque d’épargne intérieure aux États-Unis.

+ « Au lieu nous fixer sur les erreurs de Pékin, nous ferions mieux de considérer ce que la Chine peut nous apprendre » +

Lorsque la bulle a finalement éclaté, de nombreux autres pays ont subi plus de dommages que les États-Unis, tout comme la pandémie de Covid-19 a frappé certains pays beaucoup plus durement que la Chine.

Et pourtant, peu de pays dans le monde ont cherché à désigner les États-Unis pour avoir été à l’origine d’une bulle immobilière massivement destructrice, même si les cicatrices de la crise précédente sont toujours visibles. Au contraire, beaucoup se sont félicités du retour de l’économie américaine à une croissance soutenue ces dernières années, car une économie américaine forte profite au reste du monde.

Ainsi, plutôt que d’appliquer un double standard et de nous fixer sur les erreurs incontestablement importantes de Pékin, nous ferions mieux de considérer ce que la Chine peut nous apprendre. Plus précisément, nous devons nous concentrer sur une meilleure compréhension des technologies et des techniques de diagnostic que la Chine a utilisées pour maintenir son bilan – apparent – de décès si bas par rapport à d’autres pays, et pour redémarrer une partie de son économie dans les semaines qui ont suivi le pic de l’épidémie.

Et pour notre propre bien, nous devons également réfléchir aux politiques que la Chine pourrait adopter pour se remettre sur la voie d’une croissance annuelle de 6%, car l’économie chinoise jouera inévitablement un rôle important dans la reprise mondiale.

Si le modèle de croissance post-pandémique de la Chine met à profit les efforts de ses dirigeants au cours des dernières années pour stimuler la consommation intérieure et les importations en provenance du reste du monde, nous serons tous mieux lotis ».

*** N/B: cette chronique a été traduite par la rédaction d’Article19.

