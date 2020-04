Altruisme et patriotisme. L’hôtel « La Felouque » à Harhoura a mis 25 chambres à la disposition du personnel soignant militaire et civil, œuvrant dans la prise en charge des cas de contamination au coronavirus, ainsi que des patients placés en confinement.

« Depuis le début du confinement et jusqu’à la fin de l’épidémie, l’hôtel accueille gracieusement les médecins et infirmiers œuvrant dans la lutte contre le Covid-19, en plus des personnes qui attendent les résultats de leur test de dépistage », a expliqué, à la MAP, le gérant l’hôtel « La Felouque », Lhoussine Barra.

« En plus du personnel soignant, 80 patients ont séjourné à l’hôtel. Parmi eux, certain ont été testés négatifs et sont rentrés chez eux, alors que les autres sont restés confinés jusqu’à leur guérison », a-t-il souligné, précisant qu’à l’heure actuelle, « 19 chambres sont occupées, dont la majorité donne sur la mer et sur le jardin par souci de tranquillité ».

+ La Felouque, un endroit idéal pour diminuer le stress des personnes confinées +

M. Barra a, dans ce sens, fait savoir que la direction de l’hôtel offre des services complets, dans le cadre des efforts de solidarité et d’entraide nationale, initiés par le Roi Mohammed VI, ajoutant que l’objectif est d’offrir les conditions nécessaires pour prendre en charge le personnel médical engagé dans la lutte contre cette pandémie.

« Nous sommes reconnaissants à tout le personnel soignant et au corps médical pour leur engagement et leurs sacrifices en faveur du peuple et de la patrie », a-t-il dit avec fierté, saluant les efforts consentis par les pouvoirs publics et leur contribution vitale en cette période de crise.

Le responsable a, par ailleurs, affirmé que l’établissement assure, en coordination avec les autorités locales, les opérations de désinfection 5 à 6 fois par jour, exprimant son immense joie de voir des personnes rétablies et rentrer chez elles.

Une vue sur l’océan, avec l’horizon en toile de fond et le bruit des vagues qui déferlent, « La Felouque » se veut l’endroit idéal pour diminuer le stress et l’angoisse des personnes confinées.

Article19.ma