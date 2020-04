Une équipe d’experts marocains est parvenus à concevoir le plus petit respiratoire artificiel au monde, un insufflateur appelé INSHIRAH qui pourrait aider les patients atteints du Covid 19 et les personnes souffrant de maladies respiratoires, qui être utilisé pendant les mises en quarantaine et être contrôlé.

« Nous nous sommes engagés en tant que groupe d’ingénieurs et de médecins dans une course contre la montre depuis le début de la mesure de confinement pour concevoir et développer un respirateur artificiel capable de sauver des vies humaines dans cette période particulière », a indiqué Abdelali Laamarti, coordinateur de cette équipe, dont les propos ont été rapportés par le site arabophone Hespress.com.

L’appareil a été baptisé par ses concepteurs INSHIRAH (INSuflator for Home Intelligent Remotely Automated Health) ». Il s’agit d’un appareil automatique portable conçu pour un usage domestique afin de faire face à l’épidémie du coronavirus ou des maladies respiratoires chroniques.

#INSHIRAH#إنشراحفي الوقت الذي تستمر فيه جائحة كورونا في حصد الأرواح في مختلف دول العالم، أتشرف بإنجاز النسخة الأولى… Publiée par Abdelali Laamarti sur Dimanche 12 avril 2020

+ Le respirateur ne dépasse pas les 700 grammes +

Laamarti a expliqué que « l’appareil fonctionne en utilisant un masque et en appuyant sur la valve sans nécessiter l’intervention d’une tierce personne et se distingue par la facilité de son utilisation, sa légèreté, sa portabilité, son faible coût et sa disponibilité pour l’ensemble des Marocains ».

Il a précisé, par ailleurs, que « l’appareil a été conçu pour être utilisé à domicile avec la possibilité pour le personnel médical de le contrôler à distance ce qui contribue à désengorger les centres hôpitaux, surtout pour les patients atteints du coronavirus qui n’ont pas encore atteint un stade avancé ».

L’appareil est contrôlé par une application de téléphonie mobile qui surveille et contrôle les mouvements mécaniques grâce aux capteurs de pression et de débit via la technologie « Bluetooth ». Il permet également la surveillance à distance des patients, notamment en période de quarantaine médicale.

Amrati a révélé que le poids total de l’appareil ne dépasse pas les 700 grammes, ce qui en fait le respirateur portable le plus léger au monde, et qui peut aussi être utilisé comme appareil d’appoint aux respirateurs dans les hôpitaux.

Le respirateur dispose d’un mécanisme mécanique pour activer la pompe et remplir les fonctions de base exigées par les normes de ventilation mécanique.

Article19.ma