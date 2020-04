A quelque chose malheur est bon. Et pour cause, le gouvernement a annoncé qu’il préparait un projet de loi pour encadrer le télétravail au Maroc après que le ministre des Finances Mohamed Benchaâboune ait adressé aux membres de l’exécutif une circulaire leur demandant d’accélérer la numérisation de leurs services administratifs.

Benchaâboune avait appelé à la numérisation des services dans les administrations publiques comme une des mesures de lutter contre la propagation du coronavirus (Covid-19), car les échanges de documents (papiers) favoriseraient la contamination physique des employés de bureau.

Le chef du gouvernement, Saad Eddine El Othmani, a affirmé, lundi, lors de la session des questions orales à la Chambre des représentants, que le projet de loi sur l’E-administration est sur le point d’être finalisé, soulignant que ses dispositions les plus importantes concernent les procédures et les échanges de données et d’informations, a rapporté le site arabophone Hespress.com.

+ La mise en place du Bureau d’ordre numérique des correspondances administratives +

Et d’ajouter: « afin d’encadrer le télétravail et de l’adopter dans le secteur public, le gouvernement travaille actuellement sur l’élaboration d’une vision globale qui repose sur une définition précise du concept de télétravail et des emplois et fonctions concernées ».

Il a également relevé qu’il s’agit aussi de proposer et d’élaborer les textes législatifs et réglementaires nécessaires.

Auparavant, le gouvernement avait annoncé la nécessité d’accélérer la transformation numérique de l’administration dans le cadre de la mise en oeuvre du plan directeur pour la transformation numérique des services administratifs.

A cet effet, l’exécutif a annoncé la mise en place du Bureau d’ordre numérique des correspondances administratives, qui permet aux administrations et aux administrés de déposer à distance leurs correspondances auprès des départements concernés en échange d’un reçu numérique confirmant leur réception.

