Le Département d’État américain a donné son feu vert pour une vente éventuelle au Maroc de 10 missiles antinavires à lancement aérien « AGM-84L Harpoon Block II » pour un coût estimé à 62 millions de dollars.

Selon le site américain « defpost.com », spécialisé dans les questions de défense, l’agence de coopération pour la sécurité de la défense (DSCA), qui supervise les ventes d’armement à l’étranger, en a informé le Congrès américain de cette éventuelle vente le 14 avril courant.

La vente de ces dix missiles intervient à la demande du Maroc et inclut, notamment, des conteneurs, des pièces de rechange et de réparation, du matériel de soutien et d’essai, des publications et de la documentation technique, en plus de la formation du personnel et du matériel de formation, ainsi que l’assistance technique du gouvernement américain et des représentants des entrepreneurs, des services de soutien technique et logistique et d’autres éléments connexes du soutien logistique, précise la même source.

Le Harpoon Block II est un missile anti-navire fabriqué par « Boeing Defence, Space & Security ». Il s’agit de l’un des missiles antinavires les plus avancés au monde, capable de réaliser des missions terrestres et antinavires.

Il existe des variantes du missile Harpoon qui peuvent être lancées à partir de plates-formes aériennes, de navires de surface, de sous-marins et de batteries de défense côtière. Contrairement à d’autres variantes, la version à lancement aérien « AGM-84 » n’est pas équipée d’un propulseur à propergol solide.

Selon l’agence américaine de coopération pour la sécurité de la défense, ces missiles, qui seront utilisés par les Forces Royales Air, amélioreront les capacités des F-16 en matière de défense des voies maritimes.

« Cette vente soutiendra la politique étrangère et la sécurité nationale des États-Unis en aidant à améliorer la sécurité d’un allié majeur non membre de l’OTAN qui constitue une force importante pour la stabilité politique et le progrès économique en Afrique du Nord », estime, en outre, la DSCA.

Elle précise que « le Maroc a l’intention d’utiliser les missiles avec ses avions de chasse polyvalents F-16, pour renforcer ses capacités de défense des voies maritimes critiques », soulignant, toutefois, que « la vente proposée de ces équipements et services ne modifiera pas l’équilibre militaire de base dans la région ».

