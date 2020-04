Le Maroc et la Chine coopèrent étroitement en matière de lutte contre la pandémie du nouveau Coronavirus (Covid-19), a affirmé l’ambassadeur du Maroc en République Démocratique de Chine, M. Aziz Mekouar.

S’exprimant lors d’une rencontre diffusée mardi sur la chaine de télévision « China-Arab TV », M. Mekouar a fait savoir que des vidéoconférences ont été organisées entre des médecins et des professionnels du secteur de la santé en Chine et leurs homologues marocains pour partager l’expérience chinoise dans la lutte contre le Covid-19 et communiquer autour des mesures déployées pour contrer la propagation de l’épidémie virale.

Le diplomate marocain a, de même, précisé que les échanges se poursuivent toujours entre les deux parties concernant l’étude de l’évolution de la situation épidémique.

Dans le cadre des efforts de mobilisation nationale entrepris par le Royaume pour contenir la propagation de Covid-19 et en application des Hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI, l’ambassade du Maroc à Pékin, en coordination avec diverses autorités compétentes au Maroc comme en Chine, s’est mobilisée pour l’acquisition du matériel et des appareils médicaux auprès de la République populaire de Chine, informe M. Mekouar, notant que jusqu’à présent d’importantes cargaisons de matériels médicaux ont été envoyées au Maroc via quatre vols aériens.

Depuis le début de l’épidémie en Chine, l’ambassade du Maroc à Pékin a mis en place une cellule de crise au profit des membres de la communauté marocaine établie en Chine, a rappelé M. Mekouar, ajoutant qu’une batterie de mesures a été prise pour accélérer le processus d’évacuation, vers le Royaume, des Marocains qui résidaient à Wuhan et dans la province de Hubei, en application des Hautes instructions Royales.

L’ambassadeur du Maroc à Pékin n’a pas manqué de mettre l’accent sur l’importance de l’expérience chinoise dans la lutte contre l’épidémie virale, mettant en exergue les actions entreprises par les autorités du pays en matière notamment de l’isolement sanitaire et de la distanciation sociale qui ont montré leur efficacité. Les citoyens chinois se sont conformés aux mesures entreprises par les autorités en vue de préserver la santé publique, a-t-il poursuivi.

Le responsable marocain a rappelé qu’il y a deux semaines, les rues de Pékin, qui compte pas moins de 20 millions d’habitants, étaient désertes et ses commerces fermés, avant que la situation ne revienne à la normale, tout en continuant à appliquer les mesures de prévention sanitaire à savoir la prise de température à l’entrée des centres commerciaux et le respect de la distanciation sociale.

Il a également salué le civisme des habitants de la capitale chinoise, soucieux de respecter les mesures préventives qui ont fait leurs preuves en ce sens que le bilan des infections enregistrées à Pékin n’a pas dépassé les 500 cas.

Et de conclure que le personnel de l’Ambassade continue, durant cette période de confinement, d’assurer un suivi permanent de la situation de la communauté marocaine installée en Chine, tout en se conformant de manière stricte aux mesures de prévention en vigueur.

Article19.ma