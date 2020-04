Avec la décision de la fermeture des frontières entre le Royaume du Maroc et le Royaume d’Espagne, le Consulat Général couvrant les Communautés Autonomes du Pays Basque, Navarre, la Rioja, Cantabrie, Asturies et Galice en plus des Provinces de Léon, Burgos et Palencia, a annoncé dans un communiqué avoir pris un certain nombre de mesures afin de répondre aux attentes des citoyens marocains bloqués dans la région.

Les mesures prises sont les suivantes :

– Mise en place d’une cellule de veille et de suivi joignable 24h/24 et 7j/7 ;

– La cellule reçoit des appels téléphoniques des citoyens marocains bloqués au niveau de cette circonscription consulaire ;

– Ce poste Consulaire a pris en charge les citoyens marocains bloqués au niveau de sa circonscription, ayant exprimé des besoins en matière de nourriture et de logement ;

– Dans ce cadre ce Consulat Général a entrepris des démarches auprès des autorités locales de Bilbao pour demander la prorogation des délais de visas et de séjour pour éviter que ces ressortissants marocains ne se trouvent dans une situation irrégulière ;

– En raison de la décision conjointe, adoptée par le Royaume du Maroc et le Royaume d’Espagne, de suspendre les connexions aériennes et le trafic maritime de passagers, le Consulat Général avec le concours des acteurs associatifs marocains a pris en charge les frais d’inhumation des marocains décédés dans des carrés musulmans ;

– Le Consulat Général salue à sa juste valeur l’esprit de solidarité, de patience et de sagesse de tous les membres de la communauté marocaine en général et les marocains résidant à la circonscription consulaire de Bilbao en particulier.

Le Consulat Général saisit cette opportunité pour rendre hommage aux associations marocaines qui ont fait preuve d’une mobilisation remarquable dans cette conjoncture difficile.

