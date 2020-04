Questionnement. A l’instar des autres pays, est-ce que les autorités marocaines vont-elles prolonger la période de confinement au-delà du 20 avril? Prévue dans moins d’une semaine, la levée de l’état d’urgence sanitaire dépendra finalement de l’évolution de l’épidémie du Coronavirus (Covid-19) sur le terrain, selon le chef de l’Exécutif.

Lors de son intervention, lundi à Rabat devant le Parlement, le chef de gouvernement, Saad Eddine El Othmani a exhorté les marocains à respecter les procédures en cours relatives au confinement afin de juguler la propagation du virus.

« La majorité des marocains ont respecté le confinement mais dans certains quartiers ou dans des périphéries certains citoyens n’ont pas respecté les procédures », a indiqué El Othmani, sans toutefois donner plus de précisions.

El Othmani a lancé un appel à la sagesse et surtout à « la patience » dans ces moments difficiles et « exceptionnels ».

« Nous leur demandons (à ces citoyens) de patienter deux ou trois semaines de plus et si nécessaire quatre autres semaines, ou peut-être plus ou moins, selon l’évolution de l’épidémie, et ce, afin de sauver notre pays », a-t-il ajouté.

+ L’épidémie est en net recul mais lentement +

Le chef de l’Exécutif a souligné que grâce aux efforts et aux moyens déployés à tous les niveaux par les autorités, y compris 350 mesures pour juguler la pandémie, on constate qu’il y a un « net recul » de la propagation du virus. Toutefois, ce recul se poursuit à un rythme « lent », d’où la nécessité de respecter le confinement jusqu’à nouvel ordre, affirme-t-il.

Selon le dernier bilan établit par le ministère de la Santé, le Maroc compte 1.838 cas confirmés atteints de Covid-19 et 126 décès.

Par ailleurs, le chef de la Direction de l’épidémiologie, Mohamed El-Youbi, a indiqué que le Maroc traverse actuellement le pic de la deuxième étape, mais qu’il est « prématuré » de tirer une conclusion concernant les résultats du confinement sanitaire.

Selon Mustapha Naji, directeur du laboratoire de virologie à l’université Hassan II de Casablanca, cité par le site arabophone Hespress.com, en prenant en compte les dates de fermetures des établissements d’enseignement et la mise en place de l’état d’urgence sanitaire, le Maroc est actuellement dans la deuxième semaine d’incubation du coronavirus.

Naji estime qu’il reste encore quelques jours pour avoir la certitude de la situation épidémiologique. « Il est fort probable que la période de confinement soit prolongée au-delà du 20 avril », prédit-il.

De son côté, le quotidien casablancais Al Massae a rapporté que le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, aurait notifié les walis et les gouverneurs en vue de reconsidérer les autorisation de déplacement entre les villes en raison de « certains abus » constatés à ce sujet.

Article19.ma