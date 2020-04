Un exploit. Les autorités, les conseils d’élus et les acteurs de la société civile au sein de la province de Chefchaouen ont brandi le slogan « Chefchaouen Zéro Corona » pour appeler l’ensemble des habitants à davantage de solidarité et à des mesures préventives afin de protéger la perle bleue du virus, étant donné que c’est l’unique province de la région du nord qui n’a pas été touchée par la pandémie, et ce jusqu’au lundi matin selon les données officielles du ministère de la Santé.

Selon l’agence MAP, les différents acteurs au sein de la province ont adhéré à nombre d’initiatives, menées sous la supervision des autorités locales, pour sensibiliser les citoyens quant à l’importance de la solidarité et de la mise en oeuvre des différentes mesures préventives, à l’instar des opérations de stérilisation et de nettoyage dans les rues, les ruelles et les marchés ainsi que les points d’eau et les domiciles, en plus de leur sensibilisation à la nécessité de limiter les déplacements entre les quartiers, ainsi qu’entre les villes et agglomérations voisines.

Les habitants de Chefchaouen ont brandi, depuis le lancement de la campagne de lutte contre le coronavirus, le slogan « Chefchaouen Zéro Corona », qui traduit leur adhésion totale aux mesures prises par les autorités publiques dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19 au Maroc, notamment en ce qui concerne le confinement et l’état d’urgence sanitaire, a indiqué l’avocat Naoufal Bouamri dans une déclaration à la MAP.

+ « Isoler » Chefchaouen des autres villes… +

Bien que la ville de Chefchaouen soit connue pour le tourisme et l’amour de ses habitants des sorties dans les espaces publics, les chaounis ont veillé, dès l’entrée en vigueur de l’état d’urgence sanitaire, à se conformer aux instructions des autorités publiques, notamment en réduisant l’horaire d’ouverture des épiceries et supermarchés, et en instaurant le télé-travail pour certains métiers.

Dans ce sens, les autorités ont veillé à l’application de la décision de suspension de la circulation des véhicules particuliers ou publics entre les villes, tandis que les habitants de la ville ont respecté la décision du confinement.

M. Bouamri a salué les efforts des autorités locales pour « isoler » Chefchaouen des autres villes, en installant des barrages de la sûreté nationale aux entrées de la ville, et ce afin de contrôler les attestations exceptionnelles de circulation de toutes les personnes, estimant que la décision d’isoler la ville veille à préserver la santé des habitants et leur droit à la vie.

Chefchaouen étant la seule ville du nord à n’avoir enregistré aucun cas de contamination, ses habitants craignent que des personnes qui veulent fuir la pandémie, puissent contourner les barrages de la sûreté nationale, pour accéder à la ville. En effet, une personne contaminée asymptomatique pourrait accéder à la ville et mettre en danger la santé des habitants.

Le renforcement du contrôle des personnes entrantes peut empêcher que le virus touche la ville, a estimé M. Bouamri, saluant les efforts des éléments de la Sûreté nationale et la Gendarmerie royale visant à renforcer le contrôle aux entrées de la ville, ainsi que la mobilisation des autorités locales et des cadres de la Santé et de la Protection civile pour préserver Chefchaouen du virus.

Il a aussi appelé l’ensemble des citoyens à se conformer à la décision du confinement et ne pas circuler entre les villes, et surtout à ne pas se rendre aux villes non touchées par le virus, compte tenu du risque que cela implique pour leurs habitants.

Ville d’hospitalité par excellence, Chefchaouen a ainsi fermé temporairement ses belles ruelles aux touristes en ces circonstances exceptionnelles, en attendant de recevoir de nombreux visiteurs après cette pandémie. (MAP)

Article19.ma