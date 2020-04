En France, la pandémie du coronavirus (Covid-19) « n’est pas encore maîtrisée ». Et pour cette raison, Emmanuel Macron a annoncé, ce lundi soir, le prolongement de la phase de confinement jusqu’au lundi 11 mai 2020.

Dans un discours télévisé qui était très attendu par les français, Macron a insisté sur le strict respect du confinement jusqu’au 11 mai.

« L’épidémie n’est pas encore maîtrisée, nous devons donc poursuivre nos efforts et continuer d’appliquer les règles ». a-t-il affirmé. Et d’ajouter que « le lundi 11 mai ne sera possible que si nous continuons d’être civiques, responsables, de respecter les règles… »

Par ailleurs, Macron a annoncé que les cafés, hôtels, restaurants, salles de cinéma et de théâtre « resterons fermés », malgré une levée progressive du confinement à partir du 11 mai. Et de préciser que les festivals de musique n’auront pas lieu avant mi-juillet ».

+ La France poursuivra la fermeture de ses frontières aux pays non-européens +

Abordant, le volet international, notamment la crise que traverse l’Afrique à cause de la pandémie, il a lancé un appel à un soutien technique et financier aux pays africains, en proposant « l’annulation de la dette » sans toutefois élaborer.

Néanmoins, il a été clair sur le sujet de la circulation des hommes en tranchant dans le vif : « Nos frontières (de la France) resteront fermées aux pays non-européens ». Là aussi, il ne s’est pas étendu sur le sujet.

Et avant de terminer son long discours qui a duré près de 25 minutes, Macron a exhorté les français à plus de patience et de rigueur :« Rien n’est acquis », malgré les efforts déployés à faire face à la pandémie, a-t-il rappelé, en soulignant : « Il faut agir avec lucidité… calme et courage ».

Pour rappel, le dernier bilan du coronavirus a été dévoilé par « Santé publique France » s’élève à pas moins de 14 967 décès dus au Covid-19.

Article19.ma