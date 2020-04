Recours à « l’imaginaire collectif » pour inciter les gens à respecter le confinement. Et pour cause, en temps du coronavirus (Covid-19), les habitants du village de Keputih en Indonésie ont été ébranlés par la soudaine apparition, chaque soir, dans les rues des patrouilles bizarres constituées de « fantômes » enveloppés dans des draps mortuaires blancs.

Une initiative peu commune pour faire peur aux récalcitrants et jeunes aventuriers et sans contraintes physiques, les obliger à rester chez eux en pleine propagation du Covid-19 qui a fait dans ce pays d’Asie du Sud-Est, plus de 4200 cas confirmés et plus de 373 décès.

Les autorités locales tentent de créer un effet dissuasif grâce au déploiement de « pocongs », des personnages fantomatiques représentant « l’âme damnée », une superstition séculaire du folklore indonésien, selon l’agence Reuters.

« Depuis que le « pocong » est apparu dans les rues, les parents et leurs enfants n’ont pas quitté les maisons », a déclaré Karno Supadmo à Reuters. « Et les gens ne se rassembleront plus comme ils ne resteront p’us dans les rues après les prières du soir », ajoute-t-il.

Situé sur l’île de Java, dans la partie orientale de l’archipel, le village Keputih lance ainsi régulièrement depuis le début du mois, des patrouilles de « pocong » soutenu par des volontaires locaux qui se prêtent au jeu. La stratégie peu conventionnelle semble fonctionner, a indiqué la même source.

Plus de peur que de mal afin de circonscrire la pandémie mortelle.

Article19.ma