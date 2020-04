Au Maroc, le montant global collecté par le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) a atteint 18,3 milliards de dirhams (MMDH) à fin mars, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR).

« La situation du compte d’affectation spéciale (CAS) intitulé «Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus (Covid-19)» laisse apparaître des recettes pour 18,3 MMDH et des dépenses pour 1.235 millions de dirhams (MDH), dégageant ainsi un solde de 17,1 MMDH », fait savoir la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques du mois de mars.

Les recettes de ce CAS proviennent notamment de Maroc Telecom (amende) avec un montant de 3,3 MMDH, du groupe OCP (3,03 MMDH), du budget général (2,5 MMDH), du Fonds Hassan II pour le développement économique et social (1 MMDH), Afriquia Gaz (1 MMDH), de l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie (1 MMDH), de la BCP (1 MMDH), de la Caisse nationale de sécurité sociale (500 MDH), de la Mutuelle centrale marocaine d’assurances Vie (500 MDH), de l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (500 MDH) et de BMCE Bank (500 MDH), précise la même source.

Ce compte d’affectation spécial a été créé suite aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour prendre en charge les dépenses de mise à niveau du dispositif médical, soutenir l’économie nationale pour faire face aux chocs induits par cette pandémie et préserver les emplois et atténuer les répercussions sociales de la pandémie.

Article19.ma