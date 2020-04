Par Dr Mohamed Chtatou

Le coronavirus ne sera peut-être pas, rétrospectivement, le point de basculement qui bouleversera la civilisation humaine telle que nous la connaissons, mais il devrait servir d’avertissement que nous connaîtrons de plus en plus d’événements de ce type à l’avenir, à mesure que le monde se réchauffera.

Phénomène mondial de grande ampleur

Alors que le coronavirus balaie la planète, laissant dans son sillage la mort et le chaos, de nombreuses théories sont exposées pour expliquer sa férocité. L’une d’entre elles, largement diffusée dans les cercles de conspiration de droite, est qu’il s’agit d’une arme biologique développée dans un laboratoire militaire chinois secret de la ville de Wuhan qui s’est échappée d’une manière ou d’une autre (peut-être intentionnelle ?) dans la population civile. Bien que cette « théorie » ait été complètement démystifiée, le président Trump et ses acolytes continuent d’appeler Covid-19 le virus de la Chine, le virus de Wuhan, ou même la « grippe kung« , prétendant que sa propagation mondiale est le résultat d’une réponse inepte et secrète du gouvernement chinois. Les scientifiques, dans l’ensemble, pensent que le virus provient des chauves-souris et qu’il a été transmis à l’homme par des animaux sauvages vendus dans un marché de fruits de mer de Wuhan. Mais il y a peut-être une autre possibilité bien plus inquiétante à envisager : il s’agit là d’une des façons pour Mère Nature de résister à l’assaut de l’humanité sur ses systèmes vitaux essentiels.

Soyons clairs : cette pandémie est un phénomène mondial de grande ampleur. Non seulement elle a infecté des centaines de milliers de personnes à travers la planète, en tuant des dizaines de milliers d’entre elles, mais elle a également paralysé l’économie mondiale, écrasant potentiellement des millions d’entreprises, petites et grandes, tout en mettant des dizaines de millions, voire des centaines de millions de personnes au chômage. Dans le passé, des catastrophes de cette ampleur ont renversé des empires, déclenché des rébellions de masse et causé une famine généralisée. Ce bouleversement, lui aussi, va produire une misère généralisée et mettre en péril la survie de nombreux gouvernements.

Il est compréhensible que nos ancêtres en soient venus à considérer de telles calamités comme des manifestations de la fureur des dieux, indignés par le manque de respect et les mauvais traitements infligés par les hommes à leur univers, le monde naturel. Aujourd’hui, les personnes instruites rejettent généralement de telles notions, mais les scientifiques ont récemment découvert que les impacts humains sur l’environnement, en particulier la combustion de combustibles fossiles, produisent des boucles de rétroaction causant des dommages de plus en plus graves aux communautés du monde entier, sous la forme de tempêtes extrêmes, de sécheresses persistantes, d’incendies massifs et de vagues de chaleur récurrentes de plus en plus meurtrières.

Les climatologues parlent également de « singularités« , d' »événements non linéaires » et de « points de basculement« , c’est-à-dire d’effondrement soudain et irréversible de systèmes écologiques vitaux, avec des conséquences très destructrices pour l’humanité. Les preuves de l’existence de ces points de basculement se multiplient, comme en témoigne la fonte rapide et inattendue de la calotte glaciaire de l’Arctique. Dans ce contexte, une question se pose naturellement : Le coronavirus est-il un événement isolé, indépendant de toute autre mégatendance, ou représente-t-il une sorte de point de basculement catastrophique ?

Il faudra un certain temps avant que les scientifiques puissent répondre à cette question avec certitude. Il y a cependant de bonnes raisons de penser que cela pourrait être le cas et, si c’est le cas, il est peut-être grand temps que l’humanité reconsidère sa relation avec la nature.

Et si l’humanité est le virus de la nature

Dans son livre « The Vanishing Face of Gaia : A Final Warning » (Basic Books, avril 2009), James Lovelock affirme que l’humanité est « l’infection de la Terre ». Joli. Nous sommes les virus.

La température mondiale augmente, les calottes glaciaires fondent et les niveaux de pollution dans le monde entier ont atteint des sommets sans précédent. Selon l’éminent scientifique James Lovelock, pour survivre à l’assaut de ses dépendants, la Terre se rapproche de plus en plus d’un « état chaud » permanent. Au cours du prochain siècle, nous serons presque certainement contraints de renoncer à une grande partie des conforts de la vie occidentale car les approvisionnements sont menacés. Seuls les plus forts – et les plus intelligents – survivront.

Lovelock a été le premier scientifique à inventer des instruments capables de démontrer avec précision l’accumulation de CFC dans l’atmosphère, ce qui a conduit à une action internationale sur le trou dans la couche d’ozone. Et ses travaux sur les sciences atmosphériques, géologiques et écologiques l’ont conduit à devenir le premier chercheur à relier les domaines, comprenant que la vie sur terre régule l’atmosphère, et que l’atmosphère terrestre régule la vie. Comment cela se fait-il ? Le modèle original de Daisyworld créé par Lovelock (bien qu’il nous semble aujourd’hui relever du bon sens mais révolutionnaire pour l’époque) en a été une démonstration convaincante.

Ce livre est plein d’idées intéressantes et de pessimisme (ou de réalisme ?) sur la façon dont nous sommes « foutus ». Le fondement de l’argument de Lovelock, et la raison d’être du livre, est que nous avons dépassé la Terre en tant qu’espèce. Les humains doivent apprendre à se considérer comme des égaux dans le schéma de l’écologie, et non comme une espèce dominatrice. La population massive que nous soutenons aujourd’hui est subventionnée au détriment des ressources qui se renouvellent lentement comme le charbon et le pétrole et au prix d’une biosphère endommagée. Au fur et à mesure que nous dépassons les limites de Gaia, le climat s’ajustera pour résoudre le problème. Cela ne signifie pas la fin de l’humanité, mais un réajustement sévère des centres de population et des chiffres de population.

Notre seul plan en tant qu’espèce devrait être de nous adapter et d’assumer notre intelligence en tant qu’êtres humains. Ce n’est qu’alors que nous pourrons assurer notre devoir de survie et poursuivre l’héritage de la Terre. La critique implacable du « mouvement vert » et de l’environnementalisme, un domaine que Lovelock est largement crédité d’avoir lancé, a été une raison suffisante pour qu’on trouve ce livre précieux. Mais la discussion scientifique qui s’y trouve est d’autant plus importante que nous entrons dans une période de turbulences dans l’existence de l’espèce humaine. C’est une lecture stimulante pour les sceptiques du changement climatique et les évangélistes du changement climatique.

Ce qui est controversé, c’est la vision de Lovelock pour l’humanité : le changement climatique rapide entraînera la mort de la plupart des habitants de la planète et des migrations massives vers les lieux encore habitables. Il n’explique pas exactement comment cela pourrait se produire, mais il est convaincu qu’une Terre plus chaude ne pourra faire vivre qu’un infime pourcentage de la population humaine actuelle. Il en résulte que Gaia et la société humaine sont proches du bord d’une falaise et pourraient s’effondrer rapidement et de façon catastrophique.

La controverse se situe moins dans le domaine de la climatologie que dans celui de la sociologie. Comment les sociétés se comporteront-elles face à un tel changement ? Serons-nous unis par l’esprit de guerre, ou nous fragmenterons-nous, nous battrons nous et nous tuerons-nous les uns les autres pour la carcasse de Gaia ? Lovelock se trouve sur un terrain plus mou ici. Sa seule qualification particulière pour discuter du comportement humain est sa longévité – ayant vécu la Seconde Guerre mondiale, il sait ce que les gens se tournent les uns contre les autres pendant les périodes de malheur.

La vision de Lovelock d’un effondrement soudain et imminent est apocalyptique, mais pour notre avenir à long terme et celui de la planète, elle pourrait être préférable à certaines des alternatives du jour. Supposons, par exemple, que notre prodigalité et l’expansion de notre population se poursuivent jusqu’à la fin du siècle, mais à un coût énorme : la perte totale de tous les écosystèmes naturels du monde. La plupart d’entre nous, vivant dans les villes et isolés de l’environnement naturel, le remarqueraient à peine jusqu’à ce qu’il soit trop tard pour y faire quoi que ce soit. C’est ce que semblent vouloir de nombreux politiciens, économistes et industriels – leur mantra de croissance économique incessante implique que nous devrions prendre pour nous toutes les ressources de Gaia et en tirer le maximum de profit à court terme, en ne laissant rien pour l’avenir.

Alors que le monde ralentit, Mère Nature respire

Le 13 mars 2020, l’Agence spatiale européenne (ESA) a mis en ligne une vidéo satellite du ciel au-dessus de Venise, qui « révèle une diminution de la pollution atmosphérique, notamment des émissions de dioxyde d’azote » depuis janvier. Une autre vidéo de l’ESA publiée récemment montre une réduction drastique (franchement, presque incroyable) des émissions de dioxyde d’azote au-dessus des villes chinoises de Pékin et Shanghai, depuis décembre 2019.

Le dioxyde d’azote est une émission nocive produite par la combustion de carburant dans les usines, les centrales électriques et la conduite des véhicules – des activités qui ont considérablement diminué depuis que les pays ont mis en place des mesures d’arrêt pour stopper la propagation du virus COVID-19.

Sur les images du satellite Copernicus Sentinel-5P de l’ESA, le mois de février a marqué une baisse de 20 à 30 % de la teneur atmosphérique en dioxyde d’azote.

Si les dauphins et les cygnes ne se rétablissent pas rapidement, l’eau, l’air et la terre le font. L’économie mondiale – qui dépend de l’usage des combustibles fossiles, de l’extraction des minéraux et des ressources – ralentit, mais la nature avance plus vite que jamais.

La réduction des polluants atmosphériques permet également de sauver des vies humaines. Chaque année, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), environ sept millions de décès sont dus à des maladies liées à la pollution atmosphérique (telles que les maladies pulmonaires, le cancer, les accidents vasculaires cérébraux et les maladies cardiaques). Le pays qui enregistre le plus grand nombre de décès liés à la pollution atmosphérique est la Chine. L’Italie est à la septième place.

Début mars 2020, le professeur Marshall Burke, assistant de l’université de Stanford, a publié des conclusions via la revue scientifique en ligne G-FEED.org, arguant qu’à long terme, la réduction du dioxyde d’azote en Chine « a probablement sauvé la vie de 4 000 enfants de moins de cinq ans et de 73 000 adultes de plus de 70 ans« .

L’humanité finira par stopper la propagation du virus, mais ses effets se feront sentir pendant des générations. (Comme les grands-parents, qui parlent de se cacher sous les bureaux en prévision des bombes nucléaires, cette histoire va commencer dans le futur : « Je me souviens quand nous devions…« )

Le monde ne sera pas le même – mais à bien des égards, il ne devrait pas l’être. Ces dernières semaines ont démontré que les humains peuvent – et vont – modifier radicalement leurs habitudes, leurs modes de vie et leurs comportements lorsque cela est nécessaire.

Comme la pollution de l’air et le réchauffement climatique, COVID-19 est invisible mais bien réel. Le nouveau coronavirus pourrait également être le résultat de la négligence de l’humanité à l’égard du pouvoir de la nature.

Dans un article remarquable paru récemment dans le Guardian, intitulé « Tip of the iceberg : is our destruction of nature responsible for COVID-19 ?« , l’écrivain John Vidal met en exergue une recherche qui suggère que « c’est en fait la destruction de la biodiversité par l’humanité qui crée les conditions pour de nouveaux virus et maladies« .

En raison des industries qui dépendent de l’exploitation des ressources mondiales et de l’industrialisation croissante, de plus en plus de forêts sont abattues, des animaux et des plantes disparaissent et les populations humaines augmentent : une recette pour une augmentation de la « transmission de maladies de la faune sauvage à l’homme » (comme la maladie de Lyme, le virus Ebola et le SRAS), écrit Vidal.

Cela devrait forcer l’ensemble de l’humanité à réfléchir à la manière dont elle interagit avec les animaux, la terre, l’eau et le ciel – comme une relation, et non comme des choses à prendre à l’infini. Car, en fin de compte, si nous ne faisons que prendre, nous n’aimerons pas toujours ce que nous récupérons.

La nature est-elle consciente d’elle-même ?

La nature – qui est généralement rejetée par les humains du Premier Monde comme une présence inconsciente et neutre – peut, en fait, être capable de sentir les dangers, d’évaluer les menaces et d’y répondre.

Nos ancêtres indigènes voyaient la nature comme une force vivante – une matrice complexe, vivante avec un potentiel spirituel et digne de la dévotion humaine. Les colonisateurs européens qui ont usurpé les terres indigènes, ont rejeté ce lien humain avec le monde naturel et lui ont substitué une croyance pragmatique dans les vertus du pillage et du profit.

Cette nouvelle idéologie considérait la nature comme inconsciente et désincarnée, ce qui a commodément supprimé toute préoccupation quant à la nécessité de demander le « consentement » avant de ravager le paysage – avec les assauts explosifs des mineurs, des bûcherons et des chasseurs.

Les systèmes de croyance bannis de nos prédécesseurs indigènes étaient peut-être plus proches de la vérité que nous ne l’avions jamais imaginé. Comme l’a noté le Smithsonian Magazine dans un article intitulé « Les arbres se parlent-ils entre eux ? » : Les arbres des forêts ont évolué pour vivre dans des relations de coopération et d’interdépendance« . Ils communiquent même à travers un « Wood-Wide Web » de « réseaux fongiques souterrains ». (Pour en savoir plus, voir le livre de Peter Wohlleben de 2018, « The Hidden Life of Trees » : Ce qu’ils ressentent et comment ils communiquent).

Si la végétation sauvage qui pousse dans les forêts boisées a la capacité de transmettre des avertissements de fleur en fleur et de fleur en arbre, cela suggère que la Nature est, dans une certaine mesure, consciente. Comme le note un article du magazine Quanta, il existe des études de plus en plus nombreuses qui soutiennent l’existence de la « communication végétale« . Dans un exemple bien étudié, il a été établi que « les saules, les peupliers et les érables à sucre peuvent s’avertir mutuellement des attaques d’insectes« . Lorsqu’ils reçoivent l’avertissement, les arbres voisins réagissent en « pompant des produits chimiques repoussant les insectes pour repousser les attaques« .

Ces réflexions nous amènent à revisiter James Lovelock et son hypothèse Gaia d’une « Terre consciente » basée sur des données observables démontrant que la planète fonctionne comme une entité vivante interconnectée.



Vue générale d’un lac asséché par des températures dépassant les 50 degrés, près d’Ajmer, dans le nord de l’Inde le 2 juin 2019

COVID-19 : La revanche de Mère Nature ?

L’épidémie de coronavirus en Chine pourrait être considérée comme un autre exemple de la réponse proactive de la nature au comportement suicidaire de l’homo not-so-sapiens. Les catastrophes industrielles de Fukushima et Tchernobyl ont ajouté de nouveaux nuages de radiation aux restes atmosphériques des essais d’armes nucléaires en plein air. Nos océans se sont carbonisés avec les oxydes atmosphériques, tandis que les populations de requins, de baleines, d’oiseaux de mer et de poissons, en déclin, ont été remplacées par des paraisons croissantes de déchets plastiques flottants et tourbillonnants. Notre eau potable est contaminée par du plomb, du mercure et un héritage mortel de PFAS et d’autres « produits chimiques éternels ». Nos abeilles et nos oiseaux meurent à cause de l’ajout de produits chimiques toxiques et de la réduction de l’habitat durable.

Si Mère Nature est, dans une certaine mesure, une force sensible, nous ne devrions pas être surpris si elle réfléchit enfin : « Assez, déjà ! Il est temps de se débarrasser de ces parasites humains« .

Le coronavirus qui balaie actuellement la planète, pourrait s’avérer être le pesticide de choix de la nature. Bien qu’il soit peu probable que le virus COVID-19 éradique totalement les hordes de malfaiteurs de l’humanité moderne du Premier Monde, il doit clairement être considéré comme un avertissement.

Si les modèles humains d’extraction/consommation/pollution/guerre ont créé une situation dans laquelle des millions de nos humains les plus pauvres sont destinés à devenir des migrants déplacés, des familles malades et des réfugiés choqués par la guerre, n’est-il pas clair que nous devons changer radicalement notre comportement ?

La nature a-t-elle le droit de se défendre ?

Et s’il s’avérait que les plantes, les insectes et les animaux sont conscients des menaces existentielles ? Et si la nature avait la capacité de répondre aux attaques de l’homme sur l’ordre de la biosphère ? Et si la nature était intrinsèquement conçue pour répondre à une menace ? La nature n’aurait-elle pas le droit de répondre à une « structure de pouvoir » hégémonique et destructrice par (comme le disaient les révolutionnaires urbains des années 1960) « tous les moyens nécessaires » ?

L’activité humaine a sans cesse – et de façon évidente – transformé notre planète en augmentant les températures et le niveau des mers tout en réduisant les perspectives de survie des plantes, des animaux et des hommes. La nature a toutes les raisons de s’opposer aux activités humaines destructrices qui ont décapité les sommets des montagnes pour récupérer le charbon, pollué les rivières et les cours d’eau avec le ruissellement industriel, coupé les forêts pour établir des bandes de monocultures chimiquement dépendantes et empoisonné l’air avec des nuages de pollution toxique et cancérigène qui modifient le climat.

On peut affirmer que les soi-disant « nations développées » de la planète ont mené une « guerre contre la nature » non déclarée. Les humains ont passé des siècles à dominer et à ravager le monde naturel à la recherche de profits à court terme. Mais l’histoire récente a révélé que la nature possède son propre et puissant arsenal d’armes pour se défendre contre les assauts de l’humanité. L’arsenal de la nature est truffé de phénomènes météorologiques extrêmes tels que les sécheresses, les inondations, les ouragans, les tornades et les incendies. La nature possède également des armes de guerre biologique et a une longue histoire de déploiement d’infections comme la fièvre jaune, la peste bubonique, le virus Ebola, les RAS et, plus récemment, COVID-19.

L’arsenal de la nature comprend également les tremblements de terre et les éruptions volcaniques, dont le nombre et la férocité augmentent grâce au comportement humain.

Pourra-t-on revoir notre comportement destructeur et avide vis-à-vis de Mère Nature après cette pandémie. C’est notre dernière chance avant l’apocalypse. Qui nous dit, qu’avant il y avait des civilisations qui se sont comportées comme nous et sont arrivées à leur fin et puis après des milliers ou, peut-être, des millions d’années la vie a repris sur terre. C’est des réflexions qui pourraient sembler absurdes, à première vue, mais qui sont très possibles.

Salut à bon entendeur.

Note de fin de texte :

