Un miracle ou presque. A ce jour le seul chef de gouvernement d’une grande puissance occidentale à avoir été contaminé par la virus, et hospitalisé, le dirigeant conservateur Boris Johnson. A dire vrai, il l’a échappé belle car il avait, dés le début de la pandémie en Angleterre, était arrogant et même « fier » d’avoir salué des malades atteints du virus mortel Covid-19.

« J’ai quitté aujourd’hui l’hôpital après une semaine pendant laquelle le NHS (service national de santé à Londres) a sauvé ma vie, cela ne fait aucun doute», a rapporté la BBC, citant le dirigeant Britannique.

+ Humilité et reconnaissance +

Boris Johnson a également déclaré dimanche que «tout aurait pu basculer»pour lui à l’hôpital, où il a passé une semaine pour être traité de la maladie Covid-19.

Il a remercié notamment « les infirmières qui sont restées à (ses) côtés pendant 48 heures quand tout aurait pu basculer ».

BBC : [ In a video message posted on his Twitter account, Boris Johnson singled out and named two nurses who had stood by his bedside for 48 hours at the most critical time. He added the doctors and nurses had made decisions that he would be « grateful for [for] the rest of my life ».]

Âgé de 55 ans, les yeux fatigués, en costume cravate, Boris Johnson dans une vidéo publiée par ses services affirme :« Nous vaincrons le coronavirus et nous le vaincrons ensemble».

Insha’Allah, a commenté un internaute résidant à Londres.

Article19.ma