Voici les principaux points de la déclaration donnée, dimanche, par le directeur de l’épidémiologie et de lutte contre les maladies au ministère de la Santé, Mohamed El Youbi, dans laquelle il fait le point sur la situation épidémiologique du coronavirus au Maroc:

– 116 cas d’infection au coronavirus (Covid-19) ont été confirmés dans les dernières 24 heures, portant à 1.661 le nombre total des cas de contamination ;

– Le nombre de personnes déclarées guéries s’est élevé, jusqu’à dimanche à 18H00, à 177 cas (31 rémissions supplémentaires), alors que celui des décès a atteint 118, après l’enregistrement de sept nouveaux décès lors des dernières 24H ;

– 540 cas suspects supplémentaires ont été écartés suite à des analyses de laboratoire révélées négatives lors des dernières 24H ;

– La région de Casablanca-Settat enregistre toujours le plus grand nombre de cas, avec près de 29% du total, suivie notamment de Marrakech-Safi (près de 19%), Rabat-Salé-Kénitra (14,3%) et Fès-Meknès (près de 13%) ; – Les régions de Dakhla-Oued Eddahab et Guelmim-Oued Noun demeurent les moins touchées, avec respectivement 2 et 1 cas ;

– Pas de changement au niveau de la répartition par sexe et par âge ;

– L’épidémie se propage désormais à travers des petits foyers de contamination, notamment dans les milieux familiaux;

– Parmi 9.984 personnes contacts pistées depuis le début de l’épidémie, 689 ont été testées positives, sachant que 4.491 personnes contacts sont toujours placées sous surveillance médicale;

– Les personnes âgées et les patients pris en charge dans un stade avancé ou dans un état critique ne sont pas forcément condamnés.

