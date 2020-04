Confusion. Les patients atteints de Covid-19 sont pris en charge à l’hôpital provincial de Benguerir par des équipes médicales marocaines et non pas par des médecins chinois comme le laisse entendre la rumeur, selon le site arabophone Hespress.com, citant des sources médicales.

Quant aux médecins chinois, ils ont toujours été présents à l’hôpital provincial de Benguerir depuis sa création et ce dans le cadre de la coopération bilatérale entre le Royaume et la République populaire de Chine, et leur présence n’a rien à voir avec la crise sanitaire actuelle.

Le directeur régional de la santé à Rhamna, Kamal El Yansli, a indiqué à Hespress que les médecins chinois étaient présents à Rahman et dans plusieurs régions du Maroc, de façon permanente depuis des années dans le cadre de la coopération entre les deux pays.

Il a ajouté que les rumeurs selon lesquelles ces médecins ont rejoint le comité de veille mis en place pour faire face à la pandémie du Coronavirus sont erronées, soulignant qu’ils « travaillent à l’hôpital tout au long de l’année et non pas pendant seulement durant cette période particulière ».

Dr El Yansli a expliqué que les équipes médicales, paramédicales, infirmières, techniques et administratives marocaines sont mobilisées pour faire face à cette épidémie, soulignant que « la Direction régionale de la santé, en coordination avec les autorités régionales et le soutien de l’Office chérifien des phosphates, a mis à disposition un pavillon d’isolement médical composée de six chambres, dont deux dotées des équipements nécessaires pour prendre en charge d’éventuels cas de Covid-19 ».

Il a également précisé que la Direction régionale de la santé a constitué un comité régional de vigilance épidémiologique ainsi que deux autres à Skhour Rhamna et à Sidi Bouatman et qu’elle a réservé trois ambulances et des équipes médicales, paramédicales, techniques et administratives afin de faire face à l’épidémie ».

Article19.ma