Jacques Attali est une des personnes qui m’inspire le plus, Conseiller de François Mitterand, Mentor d’Emmanuel Macron, auteur de plus de 80 livres fascinants, créateur de 2 banques et d’une ONG, il est surtout l’un de ceux qui ont prédit en 2009 avec Bill Gates une épidémie.. En tant que jeune marocain et africain, je lui ai demandé de nous dire quel sera notre rôle dans le futur, qu’est ce qui nous attends dans l’Après ? et il nous délivre un petit message plein d’espoir…

Publiée par Ali Taleb sur Mardi 7 avril 2020