L’université Mohammed VI polytechnique a mis sa plateforme digitale à la disposition de l’ensemble des élèves des classes préparatoires du Maroc, en collaboration avec le département de l’Education nationale, dans le cadre des mesures engagées pour lutter contre la propagation du Covid-19.

Ainsi, cet établissement a mis en ligne sa plateforme éducative (www.prepadigitale.com), donnant libre accès aux élèves des classes préparatoires aux grandes écoles, afin d’approfondir leur connaissance à distance, affirme un communiqué conjoint du ministère de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et l’université Mohammed VI polytechnique.

Avec plus de 400 cours disponibles actuellement, cette plateforme riche en contenu permettra aux élèves de rester concentrés sur leurs cours ainsi que sur leur préparation aux divers concours, souligne le communiqué.

Elle sera enrichie au fur et à mesure par de nouveaux cours, fait-on savoir, ajoutant que plus de 9.000 étudiants et professeurs des classes préparatoires à l’échelle nationale ont reçu un email avec les informations de connexion nécessaires, pour accéder à la plateforme.

Les ressources numériques mises en ligne ont été préparées en collaboration entre l’université Mohammed VI polytechnique, le lycée d’excellence de Benguerir et le ministère de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Cette initiative s’inscrit dans la lignée des mesures de soutien aux élèves des classes préparatoires aux grandes écoles, à la suite de la décision de suspension des cours en présentiel, visant à protéger la santé des élèves, des cadres pédagogiques et administratifs et de l’ensemble des citoyens, et afin de lutter contre la propagation du Covid-19.

Elle vient renforcer l’ensemble des actions entreprises dans le cadre de la convention-cadre signée le 6 septembre 2019, entre le ministère de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et la Fondation OCP.

