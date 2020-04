Le wali de Bank Al Maghrib, Abdellatif Jouahri, a indiqué que les réserves actuelles du Maroc en devises s’élèvent à environ 24 milliards d’euros et devront permettre de couvrir plus de 5 mois d’importations de biens et services.

Dans une interview, publiée vendredi par l’agence de presse turque « Anadolu », Jouahri a ajouté que le Maroc est « en train d’identifier les scénarios et les mesures qui pourront atténuer l’impact du virus, y compris le renforcement des réserves en devises étrangères ».

Il a, cependant, estimé que l’évolution rapide de la situation liée au Covid-19 a crée « un grand état d’incertitude », soulignant qu’il est « difficile de prédire comment la situation va évoluer dans les semaines et les mois à venir ».

+ La priorité revient d’abord et avant tout au secteur de la santé +

Le Wali de Bank Al-Maghrib s’est, en outre, réjoui de « l’élan spontané de solidarité de tous les Marocains, des entreprises et des institutions publiques et privées », relevant que grâce aussi à « la réactivité rapide du gouvernement, notre pays a évité le pire ».

Pour ce qui est de la mise en place du Fonds spécial pour la gestion du coronavirus, sur instructions du roi Mohammed VI, Jouahri a indiqué qu’ « il est clair que la priorité revient d’abord et avant tout au secteur de la santé, et à l’aide des familles les plus vulnérables, qui sont affectées par les mesures » de l’état d’urgence sanitaire.

Concernant l’entrée en vigueur de la deuxième phase de libéralisation du taux de change du dirham, Jouahri a estimé que cette mesure contribuera « non seulement au développement du marché marocain de changes, mais améliorera également la flexibilité de l’économie ».

Et d’ajouter: « l’économie marocaine sera en mesure de mieux absorber les chocs externes liés à la crise actuelle provoquée par la propagation du coronavirus ».

Article19.ma