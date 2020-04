Une plateforme de datavisualition et d’information autour du Covid-19 a été mise en ligne par la chaîne « 2M » et l’école de coding et d’informatique de référence au Maroc « 1337 », dans le but d’assurer un suivi actualisé de la situation épidémiologique au Maroc et dans les pays voisins.

Cette interface propose des données claires et intelligibles pour un suivi actualisé de la situation sanitaire par pays et par région, à travers des représentations graphiques, des infographies et des animations, précise 2M dans un communiqué. Le site » covidata.2m.ma » contient également des informations pratiques sur la pandémie, les moyens de transmission et de prévention du virus, ainsi que les gestes à adopter pour en éviter la propagation, ajoute le communiqué.

La plateforme, hébergée par le site d’information de 2M, » 2M.ma « , est disponible en 3 langues: l’arabe, le français et l’anglais.

2M.ma a marqué un tournant dans le processus de transformation digitale de la 2ème chaîne marocaine, précise-on de même source. En moins de 4 ans, le site d’information généraliste s’est imposé comme une plateforme de référence en devenant la 6ème plateforme digitale la plus consultée au Maroc.

Créée par le groupe OCP, « 1337 » est l’école de coding et d’informatique de référence au Maroc qui forme les codeurs de demain. C’est le premier établissement basé sur le modèle pédagogique révolutionnaire du Peer-learning (auto-apprentissage). Entièrement gratuit et ouvert 7j/7 et 24h/24, Treize, Trente-Sept (1337) adopte un fonctionnement participatif qui permet aux étudiants de libérer leur créativité grâce à l’apprentissage par projet. L’école compte deux campus à Khouribga et Benguerir et utilise les méthodes techniques et pédagogiques de « 42 Paris », élue meilleure école de code au monde par « CodinGame ».

Article19.ma