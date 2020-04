Inédit. La zaouia Raissounia de Chefchaouen a appelé tous les Cheikhs du soufisme et des zaouias marocaines ainsi que les oulémas et l’ensemble des Marocains à se joindre à la campagne électronique nationale de supplication et d’imploration Allah pour que soit préservé le Maroc de la pandémie du Covid-19.

Selon un communiqué de la Zaouia Raissounia, cet appel sur le Web vient en application du verset coranique « Invoquez-Moi, Je vous exaucerai » et du hadith dans lequel le Prophète a dit que « Allah est miséricordieux et généreux, il éprouve de la pudeur que son serviteur lève ses mains vers lui puis qu’il n’y mette pas de bien », et pour bénéficier des bénédictions de la veille de la mi-chaaban et ce conformément aux us des ancêtres et des justes d’invoquer Dieu en temps des crises.

A cet effet, selon la même source, il a été mis en place un #Doaa_Corona pour faciliter l’échange des supplications sur les réseaux sociaux, en plus de la chaîne YouTube « Maghribona Tv ».

La Zaouia a également exprimé sa gratitude au roi Mohammed VI pour les importantes et bénéfiques mesures prises pour faire face à la pandémie du nouveau coronavirus.

Article19.ma