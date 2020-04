Circulaire. Le ministère de la santé a décidé de généraliser le traitement à la chloroquine à tous les cas qui présentent des symptômes de Covid-19, sans attendre les résultats des analyses en laboratoire.

En ce sens, le ministre de la santé, Khalid Ait Taleb, a adressé une note circulaire aux directeurs régionaux de la santé, des CHU et au président du Conseil national de l’Ordre des médecins, leur indiquant le protocole à suivre dans la prise en charge des patients présentant des symptômes du coronavirus.

Le ministre précise que cette décision fait suite « aux recommandation du comité technique et scientifique consultatif du programme nationale de prévention et de contrôle de la grippe et des infections respiratoires aiguës ».

Selon la note circulaire, il a ainsi été décidé de démarrer le traitement à la l’hydoxycholoroquine et à l’azithromycine « chez tout cas possible covid-19 symptomatiques, sans attendre le résultat de virologie et tout en envisageant son arrêt si le test s’avère négatif ».

Le ministre leur demande également de « faire un test de contrôle par laboratoire à J9 puis à J10 pour les patients non hospitalisés au niveau des unités de soins intensifs et de réanimation, afin de déclarer la guérison, et pour les patients hospitalisés au niveau des unités de soins intensifs et de réanimation, afin de vérifier l’efficacité du protocole de première intention et envisager celui de deuxième intention le cas échéant ».

Le nombre total des cas de contamination au nouveau coronavirus s’élève à 1.431 au Maroc, selon un dernier bilan annoncé vendredi matin par le ministère de la santé alors celui des cas guéris s’est établi à 114 et le bilan des décès à 105, et ce, à 10h00 ce vendredi 10 avril 2020.

Article19.ma