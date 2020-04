Les opérations de sûreté, menées par les différents services de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) depuis la déclaration de l’état d’urgence sanitaire pour lutter contre la pandémie de nouveau coronavirus (Covid-19), ont permis d’interpeller 22.542 individus en flagrant délit de violation des mesures d’urgence fixées par les autorités publiques.

La DGSN a indiqué vendredi, dans un communiqué, que l’analyse qualitative des indicateurs statistiques montre que la majorité des faits enregistrés se matérialisent par le refus d’obtempérer et la violation des mesures de l’état d’urgence, l’inapplication des directives des autorités publiques, l’attroupement, la désobéissance, l’incitation à l’attroupent et à la désobéissance, le non-respect des restrictions relatives à la circulation et le déplacement sans autorisation de quitter le domicile.

S’agissant de la répartition géographique de ces actes, les services de la préfecture de police de Casablanca ont interpellé 3.611 individus, ceux de Rabat 2.950, ceux de Kénitra 2.725, d’Oujda 2.269, de Marrakech 2.122, d’Agadir 1.883, de Béni Mellal 766, de Fès 762, de Meknès 476, de Settat 471, de Tétouan 470, de Laâyoune 313 et de Tanger 280, précise le communiqué. Les services de sûreté provinciale de Salé ont interpellé 1.712 individus, de Béni Mellal 766, de Ouarzazate 477, d’El Jadida 413 et de Safi 162, tandis que les services de sûreté régionaux d’Errachidia ont interpellé 392 personnes, de Taza 186 et d’Al Hoceima 102, a ajouté la même source.

La DGSN a assuré, dans ce cadre, que ses services continuent d’intensifier les opérations de contrôle dans toutes les villes marocaines et de coordonner leurs interventions avec les différentes autorités publiques, en vue d’assurer l’application stricte et correcte de l’état d’urgence, pour assurer la sécurité sanitaire de l’ensemble des citoyens.

Article19.ma