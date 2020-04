Une tragédie. Le nombre des décès dus au Coronavirus (Covid-19) parmi les membres de la communauté juive au Maroc est passé à 11 après l’annonce de la mort d’un proche du leader du Parti Travailliste Amir Peretz, a rapporté la télévision israélienne Channel 12.

Selon la chaîne Channel 12, citée mercredi par le quotidien « The Times Of Israel », Yamin Peretz, 74 ans, est décédé dans un hôpital de Casablanca, une semaine après l’annonce de la mort de son épouse Simone et de son fils Ari, tous des proches du député travailliste, de la même maladie.

« Le sort nous frappe les uns après les autres. Presque tous les jours ici, il y a les funérailles d’une personne de la communauté décédée du coronavirus », a déclaré à Channel 12 un membre de la communauté juive du Maroc, sous couvert de l’anonymat.

« Nous ne nous étions toujours pas remis de la mort d’Ari et de Simone puis, hier, le père Yamin est également décédé. Ils faisaient partie des piliers de la communauté… nous prions pour que Pascal survive », a-t-il ajouté.

+ Ari Peretz était un homme connu pour sa philanthropie…+

Ari Peretz, 52 ans, était un homme d’affaires connu pour sa philanthropie. « Au sein de la communauté juive, ils parlent de sa contribution et de l’aide qu’il apportait aux populations défavorisées, juives et arabes », a indiqué la semaine dernière Amir Peretz soulignant que « même les chefs d’État et les représentants du Palais royal m’ont appelé pour exprimer leur tristesse ».

La communauté juive du Maroc, qui compte environ 2.000 personnes, dont des membres ont été infectés lors d’une grande fête de Pourim, selon Channel 12, comme dans d’autres pays à travers le monde.

Serge Berdugo, président de la communauté juive du Maroc, a appelé tous les membres de cette petite communauté « à rester chez eux » pendant les fêtes de Pâque pour éviter une nouvelle propagation du virus.

« The Times Of Israel », qui rappelle que mardi, le nombre de cas de Covid-19 au Maroc était de 1.120, dont 80 décès, relevant qu’un état d’urgence sanitaire a été décrété dans tout le pays.

Article19.ma