Par Dr Mohamed Chtatou

Dans un rare regard sur la pensée officielle, James Bullard, président de la Fed de St. Louis, a déclaré à Bloomberg récemment que le taux de chômage pourrait atteindre 30 % au prochain trimestre et que l’économie pourrait se contracter de 50 %. Sans compter l’impact des centaines de milliards de dollars jetés sur les entreprises par le Congrès comme soutien pour garder leurs travailleurs. Mais même ainsi, les estimations privées après la législation sont similaires – Goldman Sachs prévoit une contraction économique de 34% et un taux de chômage de 13,2% au deuxième trimestre, et la Deutsche Bank 33% et 12%.

La Grande dépression de 1929

Bien que personne n’ait placé ces prévisions dans un contexte historique, si nous nous approchons de ces chiffres, ce sera bien pire que la Grande Récession, et presque de l’ampleur de la Grande Dépression. La Grande Dépression remonte à une bulle boursière qui a commencé à se former au début de 1928. Le marché a presque doublé, dépassant de loin le rythme des bénéfices des entreprises et déclenchant une manie. Le marché a atteint son sommet le 3 septembre 1929. Mais les grands négociants en valeurs mobilières avaient déjà liquidé leurs positions – un tiers des 826 actions de la Bourse de New York étaient déjà en baisse de 20 % ou plus par rapport à leurs sommets. Puis la chute a commencé. Fin octobre, elle s’est transformée en déroute : En quatre jours, jusqu’au 29 octobre, le Dow a chuté de près de 25 %.

Même si personne à l’époque ne pensait que l’économie réelle devait être ou serait endommagée, elle l’a été. De 1929 à 1933, la production américaine a chuté d’un tiers, quelque 7 000 banques américaines ont fait faillite et 5 millions d’hommes ont perdu leur emploi. Le taux de chômage n’est pas descendu en dessous de deux chiffres pendant toute la période des années 1930. Il était le même en Europe : 4,5 millions de citoyens étaient sans travail en Allemagne et 2 millions en Grande-Bretagne.

Comme beaucoup de dévastations causées par l’homme, la dépression a été exacerbée par une catastrophe naturelle – le Dust Bowl, une terrible sécheresse de plusieurs années dans le Sud et le Midwest qui a jeté des dizaines de milliers de personnes hors de chez elles et les a obligés à prendre la route.

On fait grand cas de la nature inhabituelle de ce ralentissement causé par une pandémie – qui est en fait un coma induit. L’implication est que si et quand les ordres de fermeture sont levés, les affaires reviendront à la normale. Mais ce n’est pas nécessairement vrai. L’industrie aérienne en est un exemple : Depuis l’arrivée du virus, les vols ont continué de manière limitée, mais les avions volaient presque à vide. Même si les gens pouvaient voler, ils ne le pas fait.

Covid-19 menace les Etats Unis

Aujourd’hui, le président Donald Trump est accusé d’avoir minimisé le coronavirus, en interdisant dans un premier temps l’entrée aux États-Unis à la plupart des étrangers qui s’étaient rendus en Chine, mais en perdant ensuite un mois entier avant de prendre d’autres mesures. Le virus ne se propagerait pas aux États-Unis, a-t-il déclaré le 26 février, « surtout avec le fait que nous allons vers le bas, et non vers le haut. Nous allons très fortement baisser, et non pas monter« . Aujourd’hui encore, la Maison Blanche n’a pas réussi à organiser une mobilisation nationale qui permettrait d’arrêter le virus et de persuader les commerçants, les PDG et les Américains ordinaires que la crise est en cours. En conséquence, Covid-19, sur sa trajectoire actuelle, menace les États-Unis d’un profond ralentissement économique.

Covid-19 est arrivé au milieu de la plus longue expansion de l’histoire américaine moderne. L’économie a progressé pendant plus de 11 ans et a créé des emplois pendant 113 mois consécutifs. Les marchés boursiers atteignaient des sommets répétés. Mais l’économie dans son ensemble ralentissait : elle a progressé de 2,3 % en 2019, contre 2,9 % l’année précédente, le plus faible taux de croissance en trois ans, et bien en deçà des 3,1 % prévus par la Maison Blanche.

Pour 2020, le Comité fédéral de l’open market a prévu une croissance de seulement 2 % en 2020, et les économistes interrogés par Bankrate ont estimé à 35 % la probabilité de récession d’ici les élections de novembre 2020. Les feux rouges d’une mauvaise année clignotent : Les entreprises n’investissaient pas dans l’avenir – la croissance des investissements privés avait plongé à 1,8 % contre 5,1 % en 2018. Même les dépenses de consommation, le seul moteur de la croissance, n’étaient plus que de 1,8 % au quatrième trimestre, contre 3,2 % au trimestre précédent.

La dé-globalisation

Pendant la grippe espagnole, la deuxième vague a été, en fait, plus meurtrière que la première, une mutation qui a tué 195 000 Américains juste au mois d’octobre 1918, soit 28% du total des 675 000 morts américains. Dans le cas du coronavirus, une deuxième vague a déjà frappé Singapour, Hong Kong et Taïwan, qui ont tous surmonté l’épidémie initiale avec peu de cas en imposant des mesures de contrôle strictes apprises lors de l’épidémie de SRAS de 2002, mais qui ont été frappés à la mi-mars par un nouveau pic de Covid-19.

Les économistes privés craignent qu’après la dissipation du coronavirus, les États-Unis et d’autres pays ne baissent leur garde et se retrouvent au même endroit que ces trois pays. Glenn Hubbard, professeur à Columbia et ancien conseiller économique du président George W. Bush, a déclaré au New York Times que si le virus anéantit des industries entières telles que les restaurants ou les compagnies aériennes, il pourrait engendrer une « boucle de malheur » dans l’ensemble de l’économie.

Une autre crainte est que, si les États-Unis et le reste du monde ne parviennent pas à contenir le virus au cours de l’année prochaine, ils risquent de voir la fermeture des frontières devenir la nouvelle norme. Dans un récent article paru dans Foreign Affairs, Branko Milanovic, économiste à la City University de New York, décrit un nouvel ordre mondial caractérisé par une telle solitude économique. Ce serait « un monde différent – la dé-globalisation« , a déclaré M. Milanovic dans une interview. Dans ce qu’il appelle des « économies naturelles » autosuffisantes, les pays essaieraient de s’occuper eux-mêmes de tous leurs besoins, et de faire le moins d’affaires possible avec d’autres pays.

M.Milanovic prévoit que cet avenir pourrait avoir des conséquences catastrophiques : Les économies se contracteraient, le niveau de vie chuterait et les liens sociaux pourraient s’effriter, ce qui risquerait de pousser les chômeurs à se retourner violemment contre les personnes plus aisées. Tant qu’il n’y aura pas de vaccin, tout expert qui prétend pouvoir prédire l’issue d’un conflit sera mal informé ou mentira. La seule conclusion qui soit certaine est que le virus et ses retombées ne passeront pas de sitôt

Comme pour un certain nombre de changements sociaux potentiels déclenchés par Covid-19, la mondialisation était déjà menacée, remise en cause par le nationalisme croissant de ces trois ou quatre dernières années. » [Le virus] est un accélérateur« , a déclaré M. Milanovic.

Maîtriser le virus pour soutenir l’économie

Combinés, l’état de l’économie avant l’apparition du virus et le Covid-19, s’ajoutent à un malaise qui ne disparaîtra pas avec la levée des ordres de confinement. « Il n’est pas certain que les entreprises resteraient ouvertes si les confinements étaient levées. Personne ne va sortir parce qu’ils vont s’inquiéter de la maladie », déclare Jay Shambaugh, chercheur à la Brookings Institution et ancien économiste en chef du Council of Economic Advisers dans l’administration Obama.

Pour soutenir l’économie, le virus doit être maîtrisé de manière visible. « Plus vite le virus s’arrêtera, plus la reprise sera rapide et forte« , a déclaré Kristalina Georgieva, directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), dans un communiqué la semaine dernière. Mais rien n’indique que c’est vers cela que se dirigent les États-Unis : Nous n’avons aucune idée du nombre d’Américains atteints par le Covid-19, aucune perspective de le découvrir bientôt, et aucun remède en vue. Comme l’ampleur réelle de l’épidémie américaine n’est pas claire, les économistes ne peuvent que donner de solides prévisions à court terme.

La manière la plus absolue d’arrêter le virus dans sa course, et donc de permettre l’ouverture de l’économie en deux mois environ, serait un arrêt total de l’économie américaine. Dans une interview accordée à CNN la semaine dernière, Bill Gates a suggéré une telle solution à 50 États. Et déjà, il y a des exemples de ce qu’un ordre complet de « shelter-in-place » peut réaliser : La Chine, qui a placé l’épicentre du virus de Wuhan sous confinement et a mis en place des restrictions similaires dans un certain nombre d’autres endroits, a fait état lundi d’un rebond des chiffres de production en mars après un plongeon en février. En outre, aux États-Unis, une entreprise de technologie médicale basée à San Francisco a signalé une baisse des fièvres dans les États où des commandes strictes sont en vigueur.

Étant donné que les États-Unis sont une démocratie et non une dictature, un tel arrêt nécessiterait une gigantesque conférence téléphonique de Zoom impliquant les gouverneurs des 50 États, ainsi que M. Trump, dans un appel à l’action collective. L’analogie la plus palpable et relativement récente serait 1990, lorsque l’Irak a envahi le Koweït et menacé l’ordre mondial, et que le président George H.W. Bush a réuni une coalition de 39 pays et 500 000 soldats pour le repousser. Dans le cas présent, M. Trump voudrait que la nation tout entière soit mise en quarantaine jusqu’à ce qu’un régime de tests, de traçage et de quarantaine soit en place.

L’économie mondiale va très mal

C’était la même chose dans le monde entier. L’année dernière, la croissance économique a atteint son niveau le plus bas depuis six ans en Allemagne, le moteur de l’Europe, tombant à 0,6 %, son plus faible niveau depuis 2013. L’économie du Japon a reculé de 6,3 % et le pays semblait déjà se diriger vers sa première récession depuis 2015. L’économie mondiale dans son ensemble n’a progressé que de 2,4 % l’an dernier, son taux le plus bas depuis le krach financier de 2009. On s’attendait à ce que quelque chose pousse enfin les États-Unis et le monde vers une contraction économique, bien que personne ne puisse dire ce que se serait.

Aujourd’hui, le niveau d’alarme croissant concernant le coronavirus a conduit 30 États à fermer une grande partie de leur économie et les autres à émettre des avis de restriction de séjour. Face à ce bilan financier, la Fed a frappé, mobilisant une puissance de feu bien plus importante que lors de la Grande Récession. Le Congrès a lui aussi approuvé une aide trois fois plus importante que celle qu’il a dépensée pour s’attaquer au krach financier de 2009, et parle maintenant d’un autre paquet, encore plus coûteux. Au total, le gouvernement a jusqu’à présent consacré quelque 6 000 milliards de dollars à Covid-19, dont la majeure partie aux retombées économiques.

La détresse du gouvernement s’explique en partie par une estimation largement acceptée selon laquelle jusqu’à 240 000 Américains pourraient perdre la vie, même avec les mesures actuelles de lutte contre le virus. Mais la menace économique explicite est à peine évoquée : une récession semblable à celle des années 1930, un chômage prolongé à deux chiffres, une contraction économique sans précédent et une faillite généralisée.

Dust Bowl en 1930 aux USA

Lorsque le gouvernement montrera qu’il a mis en place un régime convaincant pour contenir le virus – des tests massifs à l’échelle de la population et un moyen de retrouver et de mettre en quarantaine les personnes avec lesquelles les victimes ont été en contact – les marchés gagneront en confiance et un plancher sera créé sous l’effondrement économique. D’ici là, nous sommes confrontés à la chute libre actuelle.

Le cauchemar du capitalisme

Aujourd’hui, le capitalisme est confronté à son propre cauchemar de peste. Bien que le virus COVID-19 puisse tuer entre 1 % et 4 % des personnes qui l’attrapent, il est sur le point d’avoir un impact sur une économie beaucoup plus complexe que celle qui existait déjà dans les années 1930 – un ordre géopolitique beaucoup plus fragile, et sur une société déjà en proie aux appréhensions liées au changement climatique.

Considérons les changements massifs que la pandémie a déjà entraînés :

Tout d’abord, l’arrêt partiel de la vie quotidienne dans une grande partie de la Chine, de l’Inde, de la plupart des pays européens et de nombreux états américains.

Ensuite, des dommages importants à la réputation des gouvernements et des élites politiques qui ont soit nié la gravité de la crise, soit, dans un premier temps, se sont révélés incapables de mobiliser leurs systèmes de santé pour y faire face.

Troisièmement, un effondrement immédiat des dépenses de consommation dans toutes les grandes économies, qui ne manquera pas de provoquer la récession la plus profonde de mémoire d’homme : les cours des actions se sont déjà effondrés, ce qui, à son tour, porte préjudice aux familles de la classe moyenne dont les fonds de pension doivent investir en actions. En attendant, la solvabilité des compagnies aériennes, des aéroports et des chaînes hôtelières est mise en doute.

En réaction, les États ont lancé des plans de sauvetage économique si massifs que la plupart des gens n’ont pas encore pris conscience des conséquences. Le gouvernement américain va injecter deux trillions de dollars dans l’économie – par un mélange de paiements directs aux citoyens et de prêts aux entreprises -, soit plus de la moitié de ce qu’il perçoit en impôts en un an.

Entre-temps, les banques centrales sont passées à une forme nouvelle et agressive d’assouplissement quantitatif. Tout comme après la dernière crise financière mondiale en 2008, elles créeront de l’argent frais pour racheter la dette publique – mais cette fois, cela ne sera pas progressif, ni axé sur les obligations d’état les plus sûres. Introduit comme une mesure de panique en 2008, il semble que l’assouplissement quantitatif pourrait être présent pendant des décennies.

Les politiciens s’emploient à rassurer les électeurs en leur disant qu’il s’agira d’une « récession en V » – une forte baisse suivie d’un rebond, car l' »économie réelle« , disent-ils, est saine.

Des fondations qui s’effondrent

Pour comprendre pourquoi c’est trop optimiste, utilisons la métaphore d’un bâtiment. Lors de la crise financière de 2008, il semblait que le « toit » – le système financier – s’était effondré sur la structure principale qui, bien qu’elle ait été endommagée, a tenu bon et nous avons finalement reconstruit le toit. Cette fois, au contraire, ce sont les fondations qui s’effondrent – car toute la vie économique dans un système capitaliste repose sur l’obligation d’aller travailler et de dépenser son salaire.

Comme nous devons maintenant les obliger à ne pas aller travailler, et à ne pas aller dans tous les endroits où ils dépensent habituellement leurs salaires durement gagnés, la solidité du bâtiment lui-même n’a pas d’importance.

En fait, le bâtiment n’est pas si solide que cela. Une grande partie de la croissance que nous avons connue au cours des douze années qui ont suivi la dernière crise financière a été alimentée par les banques centrales qui impriment de l’argent, les gouvernements qui renflouent le système bancaire et la dette. Au lieu de rembourser la dette, nous en avons accumulé environ 72 000 milliards de dollars de plus.

Contrairement à l’époque de la peste bubonique, les systèmes commerciaux et financiers du XXIe siècle sont complexes – ce qui, comme nous l’avons appris en 2008, signifie qu’ils sont fragiles.

De nombreux actifs circulant dans le système financier sont – comme à l’approche de la crise de 2008 – des liasses compliquées de reconnaissances de dette émises par des banques, des groupes d’assurance et d’autres sociétés financières. Leur valeur réside dans le fait qu’elles donnent à leur détenteur un droit sur les revenus futurs.

Nos abonnements à la salle de sport, nos remboursements de prêts étudiants, nos loyers, nos remboursements de voiture cette année, l’année prochaine et au-delà sont déjà comptés comme « payés », les personnes du système financier prenant des paris sophistiqués sur leur valeur.

Mais que se passe-t-il lorsque nous n’allons pas à la salle de sport, que nous n’achetons pas de nouvelle voiture ? Certaines de ces reconnaissances de dette deviennent sans valeur et le système financier doit être renfloué par l’État.

Krach de 1929 aux USA

Reconstruire le monde après la pandémie

Un expert américain en politique étrangère, lauréat du prix Nobel, a averti que les États-Unis devront se joindre à un programme mondial pour surmonter les dommages causés par la pandémie de coronavirus.

Henry Kissinger, 96 ans, était le conseiller à la sécurité nationale et le secrétaire d’État des présidents Richard Nixon et Gerald Ford. Pendant le reste de sa longue carrière, il a été conseiller auprès de dirigeants politiques et d’entreprises. Le vendredi 6 avril, le Wall Street Journal a publié la réponse de ce penseur politique emblématique à l’urgence sanitaire internationale. Kissinger a déclaré que « le monde ne sera plus jamais le même après le coronavirus » et que le gouvernement des États-Unis devra maintenir « la confiance du public« .

« Dans un pays divisé, un gouvernement efficace et clairvoyant est nécessaire pour surmonter des obstacles d’une ampleur et d’une portée mondiale sans précédent« , a-t-il écrit en ajoutant que « Le maintien de la confiance du public est essentiel à la solidarité sociale, aux relations des sociétés entre elles, ainsi qu’à la paix et à la stabilité internationales« .

L’ancien fonctionnaire a déclaré que l’actuelle administration américaine a fait « un travail solide pour éviter une catastrophe immédiate » mais que son « test ultime » est d’arrêter le virus et de maintenir « la confiance du public dans la capacité des Américains à se gouverner eux-mêmes« . Dans le même temps, Kissinger a appelé le gouvernement à lancer « une entreprise parallèle pour la transition vers l’ordre post-coronavirus« .

Pour faire face efficacement aux dommages politiques et sociétaux, il faudra une collaboration internationale, a-t-il averti. « Les dirigeants font face à la crise sur une base largement nationale, mais les effets du virus sur la société ne reconnaissent pas les frontières« , a-t-il écrit. « Si l’attaque contre la santé humaine sera – espérons-le – temporaire, les bouleversements politiques et économiques qu’elle a déclenchés pourraient durer des générations« , a-t-il poursuivi.

« Aucun pays, pas même les États-Unis, ne peut, dans un effort purement national, vaincre le virus. Répondre aux nécessités du moment doit en fin de compte être associé à une vision et à un programme de collaboration mondiale. Si nous ne pouvons pas faire les deux en tandem, nous ferons face au pire de chacun » a-t-il ajouté.

Henry Kissinger : « L’échec pourrait mettre le monde en feu«

Cependant, Kissinger a fait allusion au leadership américain dans cette entreprise mondiale en citant à la fois le Plan Marshall, qui a aidé à reconstruire l’Europe occidentale après les ravages de la Seconde Guerre mondiale, et le Projet Manhattan, qui a battu l’Allemagne nazie dans la course à la production des premières armes nucléaires.

Henry Kissinger, ancien Secrétaire d’Etat américain 1973-1977

« Tirant les leçons du développement du Plan Marshall et du Projet Manhattan, les Etats-Unis sont obligés d’entreprendre un effort majeur dans trois domaines« , a écrit Kissinger. « Premièrement, renforcer la résilience mondiale aux maladies infectieuses« , a-t-il poursuivi.

« Nous devons développer de nouvelles techniques et technologies pour le contrôle des infections et des vaccins adaptés à de larges populations. Les villes, les États et les régions doivent se préparer en permanence à protéger leur population des pandémies par le stockage, la planification coopérative et l’exploration aux frontières de la science« , a-t-il dit.

Kissinger a ensuite demandé aux États-Unis de « s’efforcer de guérir les blessures de l’économie mondiale » qui, selon lui, « ne ressemblent à rien de connu dans l’histoire« . « Les programmes devraient également chercher à améliorer les effets du chaos imminent sur les populations les plus vulnérables du monde« , a-t-il ajouté.

Enfin, le conseiller en politique étrangère a imploré les États-Unis de ne pas abandonner « les principes de l’ordre mondial libéral« , affirmant que « la prospérité dépend du commerce mondial et de la circulation des personnes« . « La légende fondatrice du gouvernement moderne est une ville fortifiée protégée par de puissants dirigeants, parfois despotiques, d’autres fois bienveillants, mais toujours assez forts pour protéger le peuple d’un ennemi extérieur« , a écrit Kissinger.

« Les penseurs du Siècle des Lumières ont recadré ce concept, en soutenant que le but de l’état légitime est de pourvoir aux besoins fondamentaux du peuple : sécurité, ordre, bien-être économique et justice« , a-t-il poursuivi. « La pandémie a provoqué un anachronisme, une renaissance de la ville fortifiée à une époque où la prospérité dépend du commerce mondial et de la circulation des personnes« .

Kissinger estime que « les démocraties du monde doivent défendre et soutenir leurs valeurs des Lumières« . « Un recul mondial de l’équilibre entre le pouvoir et la légitimité entraînera la désintégration du contrat social, tant au niveau national qu’international« , a-t-il déclaré.

« Pourtant, cette question millénaire de la légitimité et du pouvoir ne peut pas être réglée en même temps que l’effort pour surmonter le fléau de Covid-19. La retenue est nécessaire de tous côtés – tant en politique intérieure qu’en diplomatie internationale« , a-t-il écrit.

Kissenger a averti que l’échec de la conquête du coronavirus ou de la construction de l’ordre mondial post-coronavirus pourrait conduire à une catastrophe mondiale. « Le défi historique pour les dirigeants est de gérer la crise tout en construisant l’avenir« , a-t-il conclu. « L’échec pourrait mettre le monde en feu« .

Vous pouvez suivre le Professeur Mohamed CHTATOU sur Twitter : @Ayurinu

Article19.ma