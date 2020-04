Invention nationale. Après des masques de protection respiratoire 100% marocains bientôt deux types de respirateurs artificiels, conçus et fabriqué localement, viendront soulager les personnes atteintes du Covid-19 et dont le nombre a dépassé le millier de cas confirmés au Maroc.

« A cet effet, une équipe de compétences marocaines, composée d’experts en médecine, en ingénierie et en industrie aéronautique, est en train de mettre la touche finale à cet important projet », a affirmé à Article19.ma, un porte-parole du ministère de l’Industrie, du commerce, de l’économie verte et numérique.

« Dans deux semaines environ 500 respirateurs artificiels seront produits par une usine aéronautique à Casablanca », et ce, avant d’augmenter la fabrication de ces appareils afin de faire face à la pandémie, a précisé la même source.

Le ministre de l’Industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique, Moulay Hafid Elalamy, suite à une visite à l’usine en question a confirmé que « dans les 15 prochains jours », le Maroc sera en mesure de produire 500 respirateurs artificiels pour la réanimation des patients atteints du Covid-19 qui sont dans un état critique.

+ Ce respirateur peut fonctionner en continu pendant 3.000 heures +

L’équipe en charge de ce projet comprend une vingtaine de compétences marocaines relevant de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), du ministère de l’Industrie, du Groupement des industries marocaines aéronautiques et spatiales (GIMAS), de l’Institut national des postes et télécommunications (INPT), du Centre marocain pour la science, l’innovation et la recherche (MASCIR), de l’Agence nationale de régulation des télécommunications, du Pôle d’innovation électronique et de l’Aviarail-PILLIOTY-SERMP, a rapporté le site arabophone Hespress.com.

Le processus de production de ces appareils obéit aux mêmes normes de fabrication de certaines pièces destinées aux avions Airbus et Boeing, en ce sens que les respirateurs artificiels seront fabriqués selon les dernières normes internationales, allant de la fabrication du moteur à l’assemblage des diverses composantes en passant par les cartes électroniques et les autres pièces mécaniques, ajoute la même source.

Le premier type de respirateur marocain peut fonctionner en continu durant une période pouvant aller jusqu’à 3.000 heures », a signalé la chaîne publique SNRT.

Il peut être utilisé aussi bien en zones urbaines que rurales en utilisant le courant électrique ou des batteries ordinaires de téléphones, c’est-à-dire qu’il ne sera pas util seulement aux patients en hospitalisation, a affirmé la SNRT dans un reportage sur le terrain.

Cette version sera dotée de fonctions plus avancées comme déterminer, sans intervention humaine, la quantité d’oxygène dont le patient a besoin, ajoute la SNRT.

Article19.ma