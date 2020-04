Le Roi Mohammed VI reçoit mardi au Palais royal de Casablanca, MM Saaid Amzazi et Othman El Firdaous, en présence du chef du gouvernement, Saadedine El Othmani, a rapporté la MAP.

« Conformément à l’article 47 de la Constitution et sur proposition du chef du gouvernement, SM le Roi a bien voulu charger M. Amzazi, ministre de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, des fonctions de porte-parole du gouvernement; et nommer M. Othman El Firdaous, ministre de la Culture, de la jeunesse et des sports », a ajouté la MAP.

Article19.ma