Deux des tournois de golf de l’European Tour ont été annulés lundi à cause de la pandémie du coronavirus et aucune compétition n’aura ainsi lieu avant la fin du mois de juin au plus tôt, a rapporté l’agence de presse américaine « Associated Press ».

Le Trophée Hassan II, qui devait avoir lieu au Maroc du 4 au 7 juin, a été reporté et le tournoi scandinave mixte de Stockholm initialement prévue la semaine suivante a été annulé et se jouera finalement en 2021.

Onze tournois ont été reportés ou annulées à cause de la pandémie du coronavirus, depuis l’Open du Kenya le 15 mars dernier, a précisé l’agence indiquant que le prochain tournoi éventuel est le « BMW International Open » prévu en Allemagne du 25 au 28 juin.

« Nous continuerons de surveiller la situation mondiale en ce qui concerne le coronavirus et d’évaluer son impact sur tous nos tournois, la santé publique et le bien-être étant notre priorité absolue », a déclaré le directeur général de la tournée, Keith Pelley cité par AP.

Alors que le Trophée Hassan est un événement régulier, le tournoi scandinave mixte devait avoir sa première édition inaugurale et voir des hommes et des femmes s’affronter pour la première fois sur le même parcours.

Article19.ma