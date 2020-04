Un bon Samaritain. Othman Hammouda, âgé de 54 ans, a décidé d’ouvrir les portes de sa demeure et celle de son frère aux ressortissants espagnols bloqués au nord du Maroc depuis la fermeture des frontières aériennes et maritimes, à cause du Coronavirus.

Dans une interview à Faro De Ceuta, Othman explique qu’il a deux appartements inhabités, et entièrement équipés pour accueillir 6 personnes chacun et se situent à Marina Smir, près de M’diq.

« J’ai entendu que beaucoup de personnes se sont retrouvée coincées. Je me suis alors adressé au consulat espagnol de Tanger afin d’offrir mon aide. Je leur ai laissé mes coordonnées et leur ai indiqué que les deux appartements sont disponibles à toute personne en difficulté, loin de chez elle. Dans ma maison, ils ne leur manquera rien, y compris les repas », a-t-il dit.

Mais une dizaine de jours après avoir contacté le consulat, personne ne l’a rappelé. C’est pour cette raison que Othman a décidé de s’adresser au médias espagnols afin de toucher plus de monde.

Ce bon Samaritain reconnaît qu’il est « lui même coincé » dans son propre pays où il a débarqué le 8 mars, afin de rendre visite à sa mère et à ses frères à Tanger.

Pour rappel, Othman réside actuellement au Liban, où son épouse et sa fille de 9 ans l’attendent impatiemment.

+ Aux personnes bien nées, la reconnaissance est un devoir +

Othman raconte qu’il a vécu plus de 33 ans à Alcázar de San Juan en Espagne et a obtenu la nationalité espagnole. Son épouse et lui y avaient monté une entreprise spécialisée dans l’alimentation. Il est chef cuisinier de l’armée espagnole depuis 20 ans, et se déplace avec sa famille en fonction des zones d’opération. Il a vécu en Afghanistan, en Irak et au Liban.

La philosophie de ce Maroco-Espagnol : « Aux personnes bien nées, la reconnaissance est un devoir… l’Espagne m’a très bien traité ».

Afin de contacter Otman Hammouda et pour toute fin utile:

WhatsApp : +961 70 997 504

Pour les appels : +212 677785972.

