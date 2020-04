La brigade de la police judiciaire du district de sûreté de Nador a arrêté vendredi matin, en coordination avec son homologue au Commissariat de Beni Ensar, un individu aux multiples antécédents judiciaires, pour son implication présumée dans la formation d’une bande criminelle, la possession d’armes à feu, ainsi que le trafic de drogue et de psychotropes et coups et blessures à l’aide de l’arme blanche. La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a indiqué, dans un communiqué.

Le mis en cause (33 ans) a été arrêté dans une maison située dans une zone rurale à 30 km de Beni Ensar et ce, en exécution d’avis de recherche émis à son encontre à l’échelle nationale dans le cadre de 33 affaires pénales diverses, allant du trafic de cocaïne et de la possession d’armes à feu, à la formation d’une bande criminelle et aux agressions à l’arme blanche.

Les opérations de recherche ont permis d’appréhender trois autres individus, âgés de 19 à 37 ans, suspectés d’avoir des liens avec ces crimes, parmi lesquels un récidiviste et deux autres personnes recherchées à l’échelle nationale dans le cadre de ces mêmes affaires, précise le communiqué.

Les perquisitions réalisées dans le domicile occupé par les suspects ont permis de saisir 105 grammes de cocaïne, des armes blanches, une voiture portant de fausses plaques d’immatriculation et une somme d’argent qui devrait provenir de ces activités criminelles.

Les mis en causes ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, afin d’identifier les autres complices impliqués dans ces actes criminels et de déterminer l’ensemble des actes qui leur sont attribués, a conclu la DGSN.

Article19.ma