Le Roi Mohammed VI a accordé sa grâce royale au profit de 5.654 détenus et ordonné de prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer la protection des détenus au sein des établissements pénitentiaires, particulièrement contre la propagation de l’épidémie du coronavirus, a annoncé le ministère de la Justice.

« Dans le cadre de l’attention constante octroyée par Sa Majesté, que Dieu L’assiste, à ses sujets détenus dans les établissements pénitentiaires et de réhabilitation, Amir Al Mouminine a accordé Sa Grâce royale au profit de 5.654 détenus », a souligné le ministère dans un communiqué publié dimanche.

Les détenus bénéficiaires de cette Grâce royale ont été sélectionnés sur la base des critères humains et strictement objectifs, qui prennent en considération leur âge, leur état de santé précaire et la durée de leur détention, ainsi que la bonne conduite, le bon comportement et la discipline dont ils ont fait preuve tout au long de leur incarcération, précise la même source.

Le département fait savoir que compte tenu des circonstances exceptionnelles associées à l’état d’urgence sanitaire et des précautions qu’il impose, ce processus sera exécuté par étapes successives.

Dans ce cadre et conformément aux Hautes instructions royales, les bénéficiaires de la Grâce royale seront soumis à une surveillance, à des tests médicaux, ainsi que la mise en quarantaine nécessaire, à leur domicile, pour assurer leur sécurité.

« Pour des considérations purement humanitaires, que Sa Majesté le Roi a toujours soulignées, en insistant sur la protection de la santé et la sécurité des détenus, notamment dans ces circonstances difficiles, et les conditions qu’elles exigent pour empêcher la propagation du Coronavirus « COVID-19″ par les établissements pénitentiaires et réhabilitation, Sa Majesté le Roi, que Dieu le glorifie, a ordonné de prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer la protection des détenus au sein de ces établissements, particulièrement contre la propagation de cette épidémie », ajoute le ministère. Puisse Dieu préserver Sa Majesté le Roi en tant que garant et protecteur de la Nation, et source de clémence et de miséricorde, perpétuer sa gloire et préserver Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan ainsi que tous les membres de la famille royale.

