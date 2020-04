Solidarité en temps de la pandémie. Suite à la suspension des vols vers le Royaume et dans un souci de venir en aide aux citoyens Marocain restés bloqués en Europe, les Ambassades et Consulats du Maroc travaillent d’arrache-pied, sept jours sur sept, en mobilisant leurs ressources humaines et matérielles disponibles.

En attendant d’être rapatriés, des centaines de nos concitoyens, notamment en Belgique, France, Espagne et Turquie sont pris en charge par les représentants des missions diplomatiques sur place.

Et en citant la Turquie, Article19.ma a appris, ce samedi, qu’à Istanbul plusieurs hôtels dans cette ville du Détroit du Bosphore ont été réquisitionnés pour l’hébergement et la restauration d’un maximum de nos concitoyens bloqués sur place.

Selon l’agence MAP, au 23 Mars 2020, plus de 1000 nationaux ont été hébergés par les soins du Consulat du Maroc à Istanbul. « Pas moins de 1080 Marocains sont toujours hébergés dans 479 chambres, réparties sur 16 Hôtels », affirme-t-on.

Et afin de pouvoir continuer d’assurer l’hébergement et la restauration à ce nombre, avec les moyens disponibles, il était nécessaire d’opter pour des chambres doubles et, parfois, triples.

+ Un sens élevé de compréhension et de solidarité dans ces circonstances difficiles +

Selon des informations recueillies par la MAP auprès du Consulat, 479 chambres ont été réservées dans 16 hôtels à Istanbul afin de soutenir les Marocains bloqués en Turquie et de leur assurer l’hébergement et la nourriture, après l’ouverture d’une liste, entre le 16 et le 23 mars dernier pour inscrire les noms des bénéficiaires.

Par ailleurs, les représentation diplomatique à Istanbul a également salué le comportement des Marocains d’Istanbul, qui ont fait preuve d’un sens élevé de compréhension et de solidarité dans ces circonstances difficiles, rappelle la même source.

Suite à la propagation du coronavirus (Covid-19), l’ambassade du Maroc à Ankara en coordination avec le consulat général à Istanbul, avait mis en place une cellule de veille et d’accompagnement des membres de la communauté marocaine en Turquie en vue de leur fournir le soutien nécessaire.

L’ambassade du Royaume avait également mis des numéros de téléphone à la disposition de la communauté marocaine pour répondre à leurs demandes, les appelant à respecter scrupuleusement toutes les mesures préventives prises par les autorités turques pour lutter contre la propagation de l’épidémie.

Article19.ma