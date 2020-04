Voici les principaux points de la déclaration donnée vendredi par le directeur de l’épidémiologie et de lutte contre les maladies au ministère de la Santé, Mohamed El Youbi, dans laquelle il a fait le point sur la situation épidémiologique du coronavirus au Maroc.

– 70 nouveaux cas d’infection au nouveau coronavirus confirmés pendant les dernières 24 heures, portant le nombre total des cas confirmés dans le Royaume à 761 .

– Le nombre de décès dus au virus s’est élevé à 47 avec l’enregistrement de 3 nouveau décès, alors que 26 rémissions de plus ont été confirmées, portant les cas guéris à 56 . – 3062 cas potentiellement infectés ont été exclus.

– La région de Casablanca-Settat compte le plus grand nombre de cas, suivie des régions de Marrakech-Safi, de Rabat-Salé-Kénitra et de Fès-Meknès.

– 85% des personnes infectées ne présentaient aucun symptôme ou des symptômes bénins au moment de la prise en charge, tandis que 15% étaient dans un état « avancé ou critique ».

– 25% des contaminations sont importées et 75% sont des cas locaux . – Les cas locaux confirment une » transmission de l’infection au sein du territoire national ’’, ce qui souligne la nécessité d’observer, encore plus rigoureusement et strictement, les conditions d’isolement sanitaire et les gestes barrières tant à domicile qu’à l’extérieur.

