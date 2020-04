Voici les principaux titres développés par la presse nationale de ce jeudi:

Le Matin :

• Coronavirus: El Youbi juge « prématuré » d’établir une évaluation sur la Chloroquine. Le directeur de l’épidémiologie et de la lutte contre les maladies au ministère de la Santé, Mohamed El Youbi, a jugé mercredi « prématuré » d’établir une évaluation sur l’efficacité de la Chloroquine dans le traitement du nouveau Coronavirus. »Il est prématuré de dire que les résultats de la Chloroquine seraient concluants », a déclaré El Youbi dans un entretien à la presse, se disant ravi de voir le nombre de guérisons augmenter pour atteindre 10 cas pendant la seule journée de mardi. Le ministère de la Santé, a-t-il dit, est en train d’analyser avec finesse toutes les données pour établir un lien entre, d’une part, le début d’utilisation du protocole basé sur la Chloroquine et les médicaments associés et, d’autre part, l’augmentation du nombre de guérisons. Le directeur a d’autre part indiqué ne pas s’attendre à un grand recours à l’automédication par chloroquine « parce que son utilisation a été réglementée ». “La prescription et la délivrance de ce médicament obéissent à un certain nombre de critères”, a-t-il expliqué. • La MODEP fait don de 1 MDH au fonds spécial pour la gestion du Coronavirus. Le conseil d’administration de la Mutuelle de l’office d’exploitation des ports (MODEP) a décidé de contribuer, avec un montant d’un million de dirhams, au fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau Coronavirus (COVID-19), mis en place sur Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI. Selon un communiqué de la MODEP, cette contribution s’inscrit dans le cadre des principes humains de solidarité et d’entraide qui caractérisent le peuple du Maroc et conformément à l’esprit de la Constitution du Royaume, notamment l’article 4 qui stipule que chacun doit supporter de manière solidaire les coûts et les charges résultant de diverses catastrophes. Cette opération intervient conformément à la vision sage de SM le Roi Mohammed VI qui a mis en place un fonds spécial pour la gestion et la lutte contre le Covid19. Aujourd’hui le Maroc :

• Confinement: l’audience TV explose. Coronavirus et confinement obligent, les Marocains ont regardé en moyenne 5 heures et 59 minutes par jour la télévision au mois de mars. C’est en tout cas ce que révèlent les chiffres de l’étude Marocmétrie diffusés par le Centre interprofessionnel d’audience des médias (CIAUMED), durant la semaine du 18 au 24 mars. Il faut dire que la durée d’écoute quotidienne du média TV a progressé de 85 minutes et frôlé les 6h par individu de 5 ans ou plus (5h59 contre 4h34 la semaine du 11 au 17 mars). En effet, les chaînes nationales ont enregistré des taux d’audiences records. D’ailleurs, la première chaîne a progressé sur une semaine de 7 points (de 49,9% à 56,7%) sur la cible extra-large des 5 ans ou plus. L’audience cumulée de 2M a pour sa part augmenté de 4,5 points (de 61,8 à 66,3%), Al Maghribia, (de 22,8% à 28,4%) et autres chaînes SNRT (22,8% à 27,5%).

• La délinquance en chute libre. Depuis le début du confinement, le vendredi 20 mars, la délinquance a enregistré une baisse notable. C’est du moins la remarque qu’ont faite les policiers avec lesquels ALM s’est entretenu par téléphone. Certes, il n’y a pas de chiffres officiels qui confirment cette baisse, a précisé une source policière exerçant à la préfecture de la sûreté à Casablanca qui a choisi de garder l’anonymat, mais la proportion tendrait vers 99% par rapport à la situation normale. En effet, la mobilisation des corps de la police, de la gendarmerie royale, des Forces auxiliaires et des agents de l’autorité publique à travers les quatre coins de notre pays afin de faire respecter le confinement a dissuadé les malfaiteurs de passer à l’acte.

L’Economiste : • Le plan pour contrer la pénurie des masques. La pénurie actuelle de masques de protection est suivie par les plus hautes autorités du pays comme la disponibilité d’autres moyens de protection : blouses, casaques, gels hydroalcooliques… Une dizaine d’usines spécialisées dans la fabrication de tissu se sont lancées dans la fabrication de masques de protection. Le tissu non tissé est cette matière à partir de laquelle sont fabriqués les sacs de caisse. Pour faire face à la pénurie des masques, l’Institut marocain de normalisation (Imanor) a dû publier une norme «inspirée des standards internationaux dont la norme française, publiée il y a une semaine». Deux entreprises sont pour l’instant certifiées par Imanor: Micagricol à Casablanca et IKS à Marrakech pour une durée d’un mois.

• Equipement: l’après crise encore plus critique . La pandémie du Covid-19 est une véritable onde de choc pour les équipementiers, comme pour le reste de l’écosystème automobile. Le secteur est doublement impacté, d’abord par l’arrêt d’activité des constructeurs et aussi par la crise économique imposée par ce fléau mondial. En effet, la plupart d’entre eux sont actuellement à l’arrêt, à cause de la suspension de l’activité des constructeurs installés au Maroc, Renault Tanger, Somaca et PSA à Kénitra, et celle de la grande majorité des usines automobiles du sud de l’Europe. Cette pause forcée n’inquiète pas trop les opérateurs, indiquent certains d’entre eux contactés par L’Economiste. «Des plans sont mis en place pour la reprise de la production, avec des procédures bien ficelées, même si pour certains l’opération risque d’être tendue”, explique le directeur d’une usine de la Zone franche de Tanger, TFZ

L’Opinion : • COVID-19: les CHU rejoignent le réseau de dépistage. La stratégie de dépistage devrait s’élargir aux Centres hospitaliers universitaires (CHU) du Royaume, qui, rappelons-le, était initialement limitée à trois laboratoires, à savoir l’Institut d’hygiène de Rabat, Institut Pasteur à Casablanca et le laboratoire de l’hôpital d’instruction militaire Mohammed V de Rabat. Pour l’heure, cette extension exclut les laboratoires privés et devrait théoriquement permettre de réaliser l’équivalent de 10.000 tests par jour. Ce dépistage massif permettra ainsi d’identifier davantage de cas contaminés au Maroc et limiterait plus rapidement la propagation du virus sur le territoire national.

Al Bayane : • Le Maroc veut acquérir 100.000 tests de diagnostic rapide. Un total de 100.000 tests de diagnostic rapide du coronavirus (Covid-19) sont actuellement en cours d’acquisition par le Maroc, a affirmé mercredi un responsable du ministère de la Santé. « Il ne s’agit guère d’appareils de laboratoire ou d’autres kits et tests de laboratoire », a précisé le directeur de l’épidémiologie et de la lutte contre les maladies au ministère, Mohamed El Youbi, dans un entretien à la MAP en réaction à des informations que véhiculent des sites électroniques marocains et des réseaux sociaux. « Nous ne pouvons pas acquérir 100.000 appareils de laboratoire en un seul coup. Mais nous nous inscrivons dans la logique d’acquisition de tests de diagnostic rapide en quantité suffisante », a-t-il fait observer. Le Maroc, a-t-il ajouté, est en phase de diversification de ses techniques de laboratoire afin de couvrir le reste de la période de l’épidémie en termes de confirmation de diagnostics au laboratoire. L’objectif consiste, selon lui, à étendre l’offre de diagnostic aux zones les plus reculées, de sorte à ne plus recourir systématiquement aux laboratoires nationaux de référence ou aux laboratoires des CHU.

• L’information sur l’acquisition de 100 mille kits de dépistage est infondée. Le Directeur de la Direction de l’épidémiologie au ministère de la Santé, Mohamed El Youbi, a démenti les fausses informations véhiculées par certains sites électroniques selon lesquels le Maroc a acquis 100 mille kits de dépistage du coronavirus auprès d’une firme sud coréenne. « Ce sont des spéculations », a tranché El Youbi dans une déclaration à la presse. Le Maroc se procure effectivement des kits de dépistage de plusieurs pays, mais le chiffre 100 mille kits avancé par une certaine presse relève de la spéculation, a insisté El Youbi après la conférence de presse quotidienne donnée par le ministère de la Santé pour faire le point sur la situation épidémiologique au Maroc

Libération : • Covid-19: La Banque Populaire met en place des mesures exceptionnelles au profit des entreprises impactées. La Banque Populaire a annoncé la mise en place des mesures exceptionnelles au profit des entreprises impactées par la pandémie du Coronavirus. Dans le cadre de son accompagnement des entreprises impactées par la pandémie du Coronavirus (COVID-19), la Banque Populaire a mis en place des mesures exceptionnelles afin de leur permettre de faire face à leurs problèmes de trésorerie, indique la Banque dans un communiqué. Il s’agit d’un report jusqu’au 30 juin 2020 des échéances fixes et ce sans pénalités de retard et d’une ligne additionnelle de trésorerie, sous forme de crédit in fine à échéance au 31 décembre 2020, destinée à couvrir jusqu’à 3 mois de charges courantes (le versement des salaires, le règlement des fournisseurs, le paiement de loyer, etc), relève la même source. • Coronavirus: L’ONEE prend des dispositions spéciales pour préserver son personnel. L’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) a pris des dispositions spéciales pour préserver son personnel chargé de la conduite du système électrique et de l’eau potable contre le risque de propagation du Covid-19 et de freiner le risque de contamination par le virus. Ainsi, un comité de veille national, coordonné par l’ONEE et regroupant ses partenaires dans la production d’électricité en concertation avec les responsables de sa branche électricité, ses responsables des unités de production d’eau potable et ses directeurs, a été mis en place en vue de mettre en œuvre une approche intégrée et participative pour la lutte contre les effets de la pandémie du Covid-19 et ce, afin d’assurer la continuité du service public d’alimentation en électricité et en eau potable tout en protégeant leur potentiel humain, indique mardi l’ONEE dans un communiqué.

Al Alam : • Démantèlement des marchés informels à Casablanca. Les autorités publiques ont procédé à Casablanca au démantèlement des marchés informels pour éviter tout rassemblement des populations et contenir la propagation du Coronavirus. Ainsi, une campagne d’envergure a été lancée dans le but de démolir ces marchés, devenus des milieux propices à la contamination par le Covid-19 surtout que les personnes qui s’y rendent ne respectent nullement les mesures d’hygiène dictées. Cette opération vise entre autres à libérer l’espace public des vendeurs ambulants qui circulent dans les rues de la capitale économique. • Covid-19 : Lamatem fournira l’Etat en produits textiles médicaux. La société Lamatem a mis en place un plan de production pour fournir l’État en produits textiles médicaux et ce, afin de faire face à la pandémie de nouveau coronavirus (Covid-19), a annoncé le ministère de l’Industrie, du commerce, de l’économie verte et numérique. « Conformément aux Hautes instructions Royales pour assurer la disponibilité des produits et équipements médicaux pour faire face à la pandémie Covid-19, la société Lamatem a mis en place, sous l’impulsion du ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Économie Verte et Numérique, un plan de production pour fournir l’État en produits textiles médicaux », a indiqué le ministère dans un communiqué. Les articles produits par la société sont les combinaisons, les casaques, les charlottes et les surchaussures, précise le communiqué, faisant savoir que les produits fabriqués sont « conçus pour assurer la sécurité optimale des professionnels de santé et des patients ».

Al Ahdath Al Maghribia : • Coronavirus : les tests de dépistage se multiplient. Des sources bien informées ont révélé que le nombre quotidien de tests de dépistage du Covid-19 est passé de 60 à 150 analyses durant les deux derniers jours. Ces analyses sont réalisées par l’Institut Pasteur de Casablanca, le laboratoire de l’Hôpital d’Instruction Militaire Mohammed V et l’Institut national d’Hygiène. La RT-PCR est la technique la plus utilisée par les virologues pour détecter le coronavirus, ajoutent les mêmes sources, notant que le maque de médecins et des virologues serait derrière l’incapacité des autorités à augmenter le nombre d’analyses Covid-19. • L’Ordre national des ingénieurs pour le maintien des chantiers de construction. L’Ordre national des ingénieurs et les conseils régionaux sont pour le maintien des chantiers de construction, et ce, malgré l’état d’urgence sanitaire. Lors d’une réunion avec la ministre de l’aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, Nouzha Bouchareb, les présidents de l’Ordre national des ingénieurs et des conseils régionaux se sont engagé a respecter les mesures entreprises par le gouvernement pour lutter contre la crise sanitaire. Ils ont jugé impératif de sensibiliser les travailleurs à l’application des mesures d’hygiène pour juguler la propagation du coronavirus.

Al Massae :

• RAM: réduction des salaires des pilotes de ligne de 30%. La dernière décision de Royal air Maroc (RAM) de procéder à des retenues salariales sur le salaire mensuel net suscite des réactions au sein de la compagnie. L’Association marocaine des pilotes de ligne (AMPL) a d’ailleurs réagi, dénonçant une décision « illégale », car prise « sans le consentement des salarié ni de leurs représentants ». Cette décision « ne fait référence ni à une décision gouvernementale ni à aucun texte réglementaire », expliquent les pilotes de ligne. Car, disent-ils, l’architecture de la fiche de paie PNT entraîne mécaniquement une baisse de salaire conséquente: soit plus de 40% de réduction liée à la baisse d’activité. A cette réduction du salaire, s’ajouteraient aussi les 30% annoncés, ce qui « feraient subir de fait aux PNT une baisse du salaire mensuel moyen de presque 60% comparé à l’année 2019 », explique l’AMPL.

• Prolongement, jusqu’à nouvel ordre, du report des activités des centres d’enregistrement des données identitaires et des services de contrôle des étrangers . La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) porte à la connaissance de tous les citoyennes et citoyens, ainsi qu’aux étrangers résidant légalement au Maroc, qu’elle a procédé à la prolongation, jusqu’à nouvel ordre, du report des activités au sein des centres d’enregistrement des données identitaires et des services de contrôle des étrangers, entré en vigueur le mercredi 18 mars. Cette décision provisoire et exceptionnelle, comme précédemment annoncée, consiste en l’arrêt des services d’accueil des requérants souhaitant renouveler ou demander pour la première fois leur carte d’identité nationale électronique et concerne également les étrangers et les résidents souhaitant renouveler ou prolonger leurs titres de séjour ou la validité du récépissé de ce document, indique la DGSN dans un communiqué. Cette décision, poursuit la source, comprend également la suspension du travail au niveau des services techniques chargés d’étudier et de délivrer les permis de port d’armes à feu et d’usage d’explosifs à des fins professionnelles légalement établies, précisant que cette mesure exceptionnelle est un prolongement implicite de la validité des documents d’identité qui expirent durant la période du report du travail des services publics.

Akhbar Al Yaoum : • GCAM: Report des échéances des crédits Habitat et des crédits à la consommation . Le Groupe Crédit Agricole du Maroc (GCAM) a annoncé qu’il adoptera en matière de report des échéances des crédits Habitat et à la consommation la même démarche que pour les crédits à l’agriculture. Dans un communiqué, le groupe bancaire a indiqué le report automatique des échéances de mars, avril, mai et juin, sans frais additionnels ni pénalités pour les populations vulnérables (Fogarim, petits agriculteurs, petits artisans et commerçants..). Dans le cas où l’échéance de mars a déjà été perçue, elle pourra être extournée à la demande, ajoute le communiqué. Pour les populations moins vulnérables (salariés bénéficiant de la CNSS, professions impactées par la crise, etc …), un report à la demande est possible à travers les canaux disponibles et ce, par l’application mobile, par courrier ou directement à l’agence, ajoute la même source. Le Groupement Professionnel des Banques du Maroc (GPBM) avait annoncé l’opérationnalisation dès lundi 30 mars des mesures prises par les banques dans le cadre du Comité de Veille Économique (CVE) pour le soutien et l’appui aux ménages et aux entreprises directement touchés par les conséquences de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

Al ittihad Al Ichtiraki :

• Les prix du carburant continuent leur chute. Depuis le début de l’épidémie du coronavirus, les prix à la pompe affichent une baisse moyenne de 2 dirhams dans les stations-service marocaines. En effet, depuis mercredi 1ᵉʳ avril, les prix à la pompe ont connu une baisse d’un dirham pour les carburants de référence au Royaume. Ainsi, le litre de gasoil devrait frôler la barre de 7 dirhams, tandis que le prix de l’essence avoisinera les 8 dirhams. En moins de quinze jours, les Marocains ont pu bénéficier d’une économie, bien que momentanée, d’1,7 dirhams sur le prix du gasoil et de 2,8 dirhams sur l’essence sans plomb.

• Le Maroc capable de surmonter la crise du Coronavirus. Après la déclaration de l’agence Fitch Rating relative à la capacité du pays à surmonter la crise du Covid-19, l’agence Moody’s est également optimiste et reconduit, mardi, la notation Ba1 assortie d’une perspective stable. La note «Ba1 stable» attribué au profil de crédit du Maroc témoigne la «résilience démontrée» par notre pays aux chocs intérieurs et extérieurs, son accès à des marchés de capitaux intérieurs relativement profonds et une transition économique vers des secteurs d’exportation à plus forte valeur ajoutée, a affirmé l’agence de notation financière Moody’s. L’agence estime, que la pandémie de coronavirus aura un impact négatif sur le Royaume en raison de la baisse du tourisme et des exportations vers l’Europe, une situation qui sera partiellement compensée par la baisse des prix des importations d’énergie.

Bayane Al YAoum :

• Mesures d’accompagnement au profit des EEP. Pour accompagner les Établissements et entreprises publics (EEP) face aux impacts de Coronavirus, le ministère de l’Économie, des Finances et de la Réforme de l’administration vient d’annoncer, dans une circulaire, la mise en place, à titre provisoire et exceptionnel, d’une série de mesures de souplesses dans la gestion pendant la période de l’état d’urgence sanitaire liée à la pandémie du coronavirus (Covid-19). Ces mesures portent sur les budgets des EEP au titre de l’exercice 2020, l’engagement des dépenses d’investissement et de fonctionnement, le paiement des dépenses des établissements publics soumis au contrôle préalable et spécifique, les comptes des établissements publics au titre de 2019, outre les mesures dérogatoires concernant la conclusion et l’exécution des marchés, précise le ministère dans cette circulaire.

• Le 30 avril, dernier délai pour renouveler l’assurance automobile. La Fédération marocaine des sociétés d’assurances et de réassurance (FMSAR), après concertation avec l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS), a annoncé que les assurés, dont les polices arrivent à échéance entre le 20 mars (jour d’entrée en vigueur de l’état d’urgence sanitaire) et le 30 avril, peuvent renouveler leur assurance automobile selon un délai exceptionnellement large, soit jusqu’au 30 avril auprès de leurs intermédiaires habituels. Au renouvellement, l’assuré recevra son attestation d’assurance comme s’il l’avait renouvelée à due date et paiera la prime pour l’ensemble de la période considérée, indique la FMSAR dans un communiqué, soulignant que l’assurance automobile est une assurance obligatoire qui doit être maintenue pendant la période d’urgence sanitaire qui vise à lutter contre la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

Rissalat Al Oumma :

• Coronavirus: des universités marocaines mettent en place des cellules d’écoutes. La faculté des lettres et des sciences humaines relevant de l’Université Ibn Tofail de Kénitra vient de mettre en place une cellule d’écoute et de soutien psychologique en faveur des personnes souffrant de pressions psychologiques a cause de la propagation du Coronavirus. Dans ce sens, Abdellatif Kiday, doyen de la faculté des sciences de l’éducation à Rabat, a expliqué que ce genre d’initiatives font suite à l’observation de nombreux cas de personnes souffrant de phobie, notamment quand elles présentent des symptômes semblables à ceux du Covid-19. Ainsi, parler à un spécialiste est à même de rassurer le patient et renforcer la confiance aux institutions de l’État.

• Arrestation d’un individu en possession de 3,8 kg d’héroïne . Les éléments de la brigade de la police judiciaire de Nador ont arrêté, mardi, un individu en flagrant délit de possession de 3,8 kg d’héroïne. Le mis en cause a été interpellé sur la base d’avis de recherche émis à son encontre au niveau national pour des affaires de trafic de drogue et de psychotropes, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), précisant que les perquisitions menées par les services de la sûreté nationale à son domicile ont permis la saisie de 3,8 Kg d’héroïne et deux balances électriques, outre deux véhicules munis de fausses plaques d’immatriculation et soupçonnés d’être utilisés à des fins criminels. Le suspect a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, en vue de déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire, ainsi que les éventuelles ramifications de ces actes criminels sur les plans national ou international, ajoute la même source.

Assahra Al Maghribiya : • Le ministère de la solidarité met en place un plan d’action pour la protection des enfants en situation de vulnérabilité. Le ministère de la solidarité, du développement social, de l’égalité et de la famille a mis en place un plan d’action pour la protection des enfants en situation de vulnérabilité, dans un contexte marqué par la pandémie du nouveau Coronavirus. Ce plan d’action, adopté dès le 20 mars, s’inscrit dans les efforts déployés par le ministère pour protéger les enfants en situation de vulnérabilité contre les répercussions du confinement que vit le Royaume, afin de limiter la propagation du Covid-19. Il consiste à fournir divers services d’urgence destinés aux enfants en situation vulnérable, en particulier ceux vivant dans les établissements de protection sociale et les enfants des rues, a indiqué le ministère de la solidarité, du développement social, de l’égalité et de la famille dans un communiqué.

• Suspension d’un commissaire ayant manqué à l’application des mesures de l’urgence sanitaire. Le Directeur général de la Sûreté nationale a décidé de suspendre de manière provisoire un commissaire de police, à la tête d’un arrondissement de sûreté à Rabat et de le soumettre au conseil de discipline pour statuer sur les dépassements professionnels qui lui sont attribués et prendre les sanctions nécessaires, à la lumière des résultats de l’enquête. Le fonctionnaire de police ayant commis l’infraction avait manqué à ses obligations professionnelles qui consistent à veiller à l’application des mesures d’urgence sanitaire, indique un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN). Le mis en cause avait transporté deux ressortissants étrangers de nationalité arabe à bord du véhicule de service vers un hôtel et ensuite vers un établissement hospitalier lorsqu’on avait demandé à ces derniers de présenter un certificat médical, et ce, alors même qu’ils violaient les mesures de confinement sanitaire imposées par les autorités marocaines pour lutter contre la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus, ajoute la même source.

