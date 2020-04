La Fédération marocaine des sociétés d’assurances et de réassurance (FMSAR), après concertation avec l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS), a annoncé que les assurés, dont les polices arrivent à échéance entre le 20 mars (jour d’entrée en vigueur de l’état d’urgence sanitaire) et le 30 avril, peuvent renouveler leur assurance automobile selon un délai exceptionnellement large, soit jusqu’au 30 avril auprès de leurs intermédiaires habituels.

Au renouvellement, l’assuré recevra son attestation d’assurance comme s’il l’avait renouvelée à due date et paiera la prime pour l’ensemble de la période considérée, indique la FMSAR dans un communiqué, soulignant que l’assurance automobile est une assurance obligatoire qui doit être maintenue pendant la période d’urgence sanitaire qui vise à lutter contre la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19). Cette mesure vise à donner le temps à tous les clients concernés de s’organiser (obtention des autorisations de circuler, réalisation des achats prioritaires comme l’alimentation, etc) en les déchargeant dans les premiers jours de l’état d’urgence sanitaire du souci de renouveler leur assurance automobile ou deux roues.

Elle a également pour objectif de lutter contre la propagation du virus en évitant l’afflux de clients que peuvent connaitre les intermédiaires lors des renouvellements des polices d’assurance et de permettre aux intermédiaires d’assurer ces renouvellements dans les meilleures conditions, grâce à des horaires d’ouvertures adaptés, à des rendez-vous organisés en respectant les règles de sécurité sanitaire et à des contacts à distance (téléphone et mail).

La FMSAR recommande ainsi aux clients concernés de mettre à profit cette période qui va jusqu’au 30 avril pour renouveler normalement leurs polices d’assurance automobile auprès de leur intermédiaire habituel. Il est entendu qu’en attendant de procéder au renouvellement, la couverture reste acquise jusqu’au 30 avril 2020, y compris pour les couvertures liées à l’assistance.

Afin de lutter contre la propagation du Covid-19, le Maroc a décrété le 19 mars 2020 l’état d’urgence sanitaire pour une entrée en vigueur le 20 mars à 18H00, et a classé le secteur des assurances parmi les secteurs stratégiques devant assurer une continuité de service.

Les compagnies d’assurance se sont organisées pour répondre à cette demande tout en protégeant leurs équipes. Elles ont également invité leurs partenaires, agents et courtiers, à adapter leurs modes d’organisation, afin de protéger leurs propres salariés et d’assurer la continuité de service voulue par les pouvoirs publics.

Article19.ma