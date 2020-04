Un habitant de Tanger, guéri de Covid-19, raconte sa triste expérience avec le virus tout en exhortant les Marocains à respecter les consignes de confinement et toutes les mesures prises par les autorités afin d’endiguer la propagation du virus.

Dans une vidéo mise en ligne par le site arabophone Alyaoum24.com, l’homme en question affirme avoir contracté le virus en Espagne et ressenti, deux jours après son retour au Maroc, des maux de tête et de la fièvre avant de s’auto-confiner et d’interdire à sa famille de quitter le domicile.

« Ma famille n’a pas accepté dans un premier temps la mise en quarantaine, mais j’ai réussi par la suite à la convaincre », a affirmé cette personne aujourd’hui guérie du Covid-19.

« J’ai appelé le numéro mis à la disposition des cas suspects, mais (au bout du fil) ils n’étaient pas convaincus de la possibilité de mon infection en estimant que je souffrais d’un simple rhume sans gravité », a-t-il ajouté.

+ Restez chez vous et respectez le confinement +

Par la suite, a-t-il fait savoir, sa famille et ses proches ont de nouveau contacté le même numéro et persuadé le service compétent qu’il pouvait avoir été infecté par le virus avant qu’il ne soit finalement transféré à l’hôpital Duc de Tovar et que les tests ne confirment, 24 heures après, sa contamination par le coronavirus.

Il a précisé que son hospitalisation a duré 15 jours, ajoutant que durant les 5 derniers jours à l’hôpital il a eu des complications dus à des effets secondaires d’un médicament qui lui a causé des maux de tête et une perte d’appétit.

« J’ai été soumis à deux tests de laboratoire dont les résultats ont été négatifs avant que les médecins ne m’autorisent à quitter l’hôpital », a-t-il souligné.

Il a, enfin, a estimé que la faiblesse des ressources humaines et de la logistique dans les hôpitaux publics ne peuvent pas leur permettre de supporter une augmentation de cas de personnes contaminées.

Cet homme lance un appel à la vigilance et à la distanciation sociale.

« Restez chez vous… le virus se transmet rapidement et n’épargne personne y compris les jeunes », nous conseille-t-il.

Article19.ma