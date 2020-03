Civisme et responsabilité. Vue l’augmentation du nombre des cas confirmés de coronavirus au Maroc, des internautes marocains ont lancé « #Weekend-Fdarek » (#weekend à la maison), un appel pour éviter une propagation généralisée de l’épidémie à la veille de la troisième semaine qui est aussi la plus décisive dans la lutte contre la pandémie.

L’appel en question a recueilli sur les réseaux sociaux un grand nombre de « likes » et de commentaires et a été largement partagé.

Dans leurs commentaires, les internautes ont réitéré leur appel aux citoyens à respecter les mesures de confinement tout au long des prochains jours qui s’annoncent cruciaux pour endiguer l’épidémie.

Dr Nada Alami a indiqué au site arabophone Hespres.com que « la troisième semaine dans tous les pays du monde où le coronavirus s’est propagé était la plus dangereuse, en raison de la forte augmentation du nombre des personnes infectées », expliquant que « dépasser cette semaine avec le taux d’infection le plus bas signifierait réduire le nombre des cas d’infections ».

Elle a ajouté qu’en cas d’augmentation du nombre de personnes infectées, il serait plus difficile de contrôler la propagation du coronavirus, soulignant la nécessité d’être conscient de la gravité de la situation que traverse le Maroc.

+ La semaine prochaine sont cruciales pour maîtriser la propagation du coronavirus au Maroc +

Elle a appelé à respecter les mesures préventives annoncées par le ministère de la Santé, dont le confinement et la dissension sociale au cours de cette semaine la plus difficile dans la lutte pour éradiquer l’épidémie de Covid-19.

« De nombreux médecins et experts de la santé soulignent que la fin de cette semaine et la semaine prochaine sont cruciales pour maîtriser la propagation du coronavirus au Maroc…nous protéger et protéger nos proches et notre pays », souligne l’appel sur les réseaux sociaux.

Les nombreux internautes qui ont réagi à cet appel estiment que la meilleure attitude pour endiguer le virus est d’observer les mesures de confinement et de ne sortir qu’en cas d’extrême nécessité, comme pour le travail et l’achat de médicaments ou de la nourriture.

Certains internautes vont même jusqu’à appeler à la fermeture des magasins à 14 heures, et à imposer un couvre-feux à partir de 16 heures.

A noter que plusieurs artistes, académiciens et acteurs de la société civile se sont impliqués dans diverses campagnes de sensibilisation sur la gravité de l’épidémie.

Article19.ma