Psychologie. La crise provoquée par le coronavirus n’est pas sans avoir, au fil des jours, un impact sur le mental des citoyens surtout après la mise en place de l’état d’urgence sanitaire et des mesures de confinement en plus du flot incessant d’information sur le nombre croissant des personnes touchées par la pandémie et des décès dus au Covid-19.

Cette situation actuelle nécessite que toute personne se doit de prendre soin de sa santé mentale et de lutter contre le stress, l’anxiété et la dépression du fait du confinement et de penser constamment à la maladie.

A cet égard, l’hôpital psychiatrique Arrazi et le CHU Ibn Sina ont élaboré « un guide » pour se prémunir contre les répercussions psychologiques du confinement, relevant que la situation pourrait entraîner de nombreux troubles, notamment du sommeil, d’anxiété, et de dépression dont les « symptômes diffèrent d’une personne à une autre, selon sa personnalité et son environnement ».

Le guide souligne que les troubles sont causés par les pressions auxquelles une personne peut être confrontée pendant cette période, telles que le manque d’informations claires et fiables, la frustration, l’isolement, le doute et la peur de l’inconnu.

+ Adopter une alimentation saine, ce qui aidera à long-terme de lutter contre le coronavirus +

Les auteurs du guide recommandent aux citoyens de prendre contact avec les centres d’écoute et de conseil qui ont été mis à leur disposition en cas d’anxiété ou de peur d’être contaminé par le coronavirus, de troubles du sommeil, de perte d’appétit ou de préoccupation excessive par sa propre santé et celle des membres de sa famille.

Selon l’Organisation mondiale de la santé, la plupart, sinon la totalité, des personnes exposées à des situations d’urgence sont susceptibles de connaître une détresse psychologique mais qui, le plus souvent, s’améliore au fil du temps.

L’organisation fournit un certain nombre de conseils qui doivent être respectés par les gens pendant cette période, dont le plus important est la nécessité de prendre soin de sa forme physique et de sa santé mentale, et d’adopter une alimentation saine, ce qui aidera à long-terme de lutter contre le coronavirus.

Elle recommande aussi d’éviter les boissons alcoolisées et gazeuses ainsi que le tabagisme et de consacrer 30 minutes par jour à des exercices physiques pour les adultes et une heure pour les enfants et de s’enquérir de ses proches, amis et voisins.

Article19.ma