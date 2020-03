La Marocaine Des Jeux et des Sports (MDJS) a annoncé, vendredi, le lancement d’une nouvelle application mobile de coaching sportif à domicile « NT7arko f’dar », et ce dans le cadre de « son engagement aux côtés des citoyens pour une pratique sportive régulière et responsable dans le respect des consignes de confinement liées à l’état d’urgence sanitaire ».

Une première au Maroc et dans la région, cette nouvelle application mobile qui vient enrichir le programme « Nt7arko » propose aux utilisateurs plus de 150 exercices à pratiquer à la maison et sans équipements, indique un communiqué de cette instance.

Gratuitement disponible sur Android et très prochainement sur iOS, « NT7arko f’dar » offre également des séances conçues et validées par des coachs professionnels permettent à tous les pratiquants d’atteindre plusieurs objectifs tels que la perte de poids, le renforcement musculaire, la correction de posture, ou encore la reprise sportive et le bien-être.

Sur la base d’un questionnaire succinct et intuitif, l’application mobile permet à chaque utilisateur d’obtenir une recommandation de programme personnalisée, à réaliser n’importe où, en particulier à la maison et en famille, et n’importe quand, poursuit la même source.

Les utilisateurs de « Nt7arko » seront accompagnés tout au long de leur pratique par l’ambassadeur de cette nouvelle application mobile, Hicham Masrar, qui réalise l’ensemble des exercices, selon le rythme et les capacités de chacun.

« Le travail sur cette application a démarré il y a plusieurs mois. Vu le contexte actuel, nous avons décidé d’accélérer sa mise en ligne pour permettre à nos concitoyens d’avoir une pratique sportive régulière et responsable sans sortir de chez eux », explique le directeur général de la MDJS, Younes El Mechrafi.

Conçue et développée par W5 Media et Smarteez, l’application sera bientôt enrichie de nouvelles séances et de nouveaux modules dédiés à la nutrition, à l’hydratation et à la santé des sportifs, conclut le communiqué.

Article19.ma