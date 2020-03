Depuis que 1,3 milliards d’indiens sont confinés pour une durée de 21 jours à cause du Coronavirus, ceux qui sont autorisés à circuler font face à une campagne de sensibilisation du genre qu’on voit sur cette image.

Le danger est réel même s’il n’est pas visible à l’œil nu, alors en Inde on a été « créatif » et inventé un casque illustrant le virus et en couleur en plus. C’est effrayant sans nul doute, mais très pédagogique.

