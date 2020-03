Automibilistes, soyez vigilants. Et pour cause, de fortes averses orageuses et des chutes de neige sont attendues vendredi et samedi dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé vendredi la Direction de la météorologie nationale (DMN).

Ainsi, de fortes averses orageuses par endroit de niveau orange concerneront, vendredi de 15h00 à 23h00, les provinces d’Al Haouz, Azilal, Chichaoua, Taroudant et Kelaat-Sraghna, a précisé la DMN dans un bulletin spécial.

Le même phénomène intéressera samedi, de 12h00 à 23h00, Al Haouz, Azilal, Errachidia, Midelt, Ouarzazate, Taroudant et Tinghir, a ajouté la même source.

Par ailleurs, des chutes de neige de 10 à 30 cm (au-delà de 2000 m) sont attendues également samedi de 12h00 à 23h00 à Al Haouz, Azilal, Midelt, Tinghir et Beni Mellal. Quelques chutes de neige sont prévues vendredi après-midi sur le haut atlas.

Des averses orageuses pouvant être accompagnées, par endroits, de grêle ou de rafales de vent sous orages localement modérées intéresseront samedi de 00h00 à 10h00, les provinces de Sidi Ifni, Guelmim, Tan-Tan et Tarfaya, selon le bulletin spécial de la DMN.

Article19.ma