Le premier ministre britannique Boris Johnson a été déclaré positif au nouveau coronavirus avec de «légers symptômes», selon une annonce faite, ce vendredi, sur son compte Twitter.

Pour rappel, le nombre de cas confirmés positifs dans le monde dépasse désormais le demi-million.

L’épidémie croît rapidement aux Etats-Unis qui sont devenus l’épicentre de la pandémie avec plus de 80.000 cas confirmés.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.

I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.

Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 27, 2020